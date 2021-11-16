Karma oy sistemi Meclis komitesinde masaya yatırıldı

Siyasi partiler, karma oy sisteminin kaldırılmasını da öngören Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki değişiklikleri bugün komitede ele almaya başlıyor.

Seçim ve Halk Oylamasındaki Karma Oy Sisteminin Kaldırılması veya Değiştirilmesine İlişkin Konuları Görüşmek için Oluşturulan Geçici ve Özel Ad-Hoc Komite ilk resmi toplantısını bugün yapıyor. Komite Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova’dan alınan bilgiye göre toplantı saat 11.00’de başladı. Komite 11 Kasım’da gayriresmi bir toplantı yapmıştı.

Her siyasi partiden bir temsilcinin yer aldığı komitede Başkan Vekili olarak CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, üyeler YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, HP Milletvekili Ayşegül Baybars, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve DP Milletvekili Serdar Denktaş görev yapıyor.

Meclis Danışma Kurulu, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapmak amacıyla Ad Hoc Komite kurulması kararını 8 Kasım’daki toplantısında almıştı.

Komite, hem seçim tarihini, hem de seçim sisteminde yapılacak değişikliği meclis gündemine taşıyacak.