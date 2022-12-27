banner875
banner885
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
34 0
Trodoslar beyaza büründü
Trodoslar beyaza büründü
34 0
 
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
21 0
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
11 0
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
22 0
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
32 0
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
48 0
banner878

Karavezirler: “Değirmenlik - Akıncılar Belediyesini yine birlikte yönetecek, yine birlikte başaracağız”

banner825
Karavezirler: “Değirmenlik - Akıncılar Belediyesini yine birlikte yönetecek, yine birlikte başaracağız”
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, “Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'ni yine birlikte yönetecek, yine birlikte başaracağız” dedi.
25 Aralık yerel seçiminde Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanlığına yeniden seçilen Ali Karavezirler, yaptığı yazılı açıklamada, seçmenlere teşekkür etti. Karavezirler, “Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'ni yine birlikte yönetecek, yine birlikte başaracağız. Yine birleştirici, uzlaştırıcı olacak, kararlılıkla çalışacağız. Bizlere güveniniz, desteğiniz ve sevginiz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Yerel seçim süreci tamamlandı ve önümüzdeki dört yıl boyunca 22 köyümüze yine eşitlik, dürüstlük ve adaletle hizmet vereceğiz” diyen Karavezirler, seçimlerde halkın takdiriyle sorumluluk üstlenecek Belediye Meclis Üyelerini, muhtar ve azaları kutladı; seçimde yarışan tüm adaylara demokrasiye ve beldeye katkıları nedeniyle teşekkür etti.
Açıklamasında, “Seçimlerde bize güvenen insanımızı mahcup etmeyecek, tercihini farklı adaylardan yana kullanan seçmenlerimizin de gönlünü kazanacağız” diyen  Karavezirler, şöyle devam etti:
“En üst değerimiz Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nde mutlu, huzurlu ve hizmet kalitesi yüksek bir yaşam olacak. Yeni dönemde projelerimizi hayata geçirecek, sahip olduğumuz değerlerimizi gözbebeğimiz gibi koruyacağız. Kalavaç, Cihangir, Beyköy, Akıncılar, Yeniceköy, Meriç, Kırıkkale, Erdemli, Balıkesir, Çukurova, Düzova, Gökhan, Demirhan, Yiğitler, Minareliköy, Dilekkaya, Gaziköy ve Değirmenlik'deki tüm yurttaşlarımızı sevgi ve saygılarımla kucaklıyorum. Söz verdiğimiz gibi yeniden birlikte, çok daha güzel günlere...”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.