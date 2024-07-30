“Karabulutları temizleyeceğim"

Hasan Taçoy, UBP genel başkanlığına resmi adaylık başvurusunu yaptı. Taçoy, “Hedefimiz, partinin üstündeki kara bulutların kalkmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, 21 Eylül’de yapılacak 23. Olağan Kurultayı'nda UBP Genel Başkanlığına resmi adaylık başvurusunu dün yaptı.Köşklüçiftlik’teki UBP Genel Merkezi’ne saat 11.00 sıralarında ailesiyle birlikte gelen Taçoy, başvurusunu UBP Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’na sundu. Taçoy daha sonra basına açıklamalarda bulundu.UBP Milletvekili Hasan Taçoy, bir yılı aşkın süredir partinin doğru şekilde yönetilmediğini ifade ettiğini ve ilk adım olarak bununla mücadele ettiğini kaydetti. Başkanlık için başvuru yaparak ikinci adımını attığını söyleyen Taçoy, bu kararı alırken partisine, ailesine ve arkadaşlarına güvendiğini belirtti. Taçoy, “Üçüncü adım artık partililerin atacağı adımdır.” dedi.“Ulusal Birlik Partisi güneşinin daha fazla parlayacağı bir dönem” mesajı veren Taçoy, ekiplerinin hem parti, hem de hükümete ilişkin çalışmalarda bulunduğunu aktardı.“Hedefimiz, partinin üstündeki kara bulutların kalkmasını sağlamak.” diyen Taçoy, ülkeye verdiği değer ve partisiyle partililerine olan inancına değindi.Taçoy şöyle dedi:UBP’ye inanan ve bu ülkeye gönül vermiş yürekli insanlarla birlikte 21 Eylül’de gerçekleşecek kurultayda atacağımız adımla yeni bir dönemi de başlatmış olacağız. Bu yeni dönemle birlikte, partimizin üzerine çöken, güneşimizi karartan ve ülkeyi karanlıkta bırakan süreç de sona ermiş olacak. Önce UBP’yi ardından da güçlü UBP hükümeti ile ülkemizi içerisine çekilen zor durumdan kurtaracağız. Bunu geniş kadromuz, tecrübeli ekibimiz ve elbette halkımızın desteği ile gerçekleştireceğiz. UBP’de susturulan çok sesliliği yeniden hakim kılmaya geliyoruz. Uzun süre önce açıklamış olduğum adaylığımı artık resmileştirmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni eleştirmek adına bulabildikleri tek yalan olan “aday olmayacak, geri çekilecek” aldatmacasına sarılmış olanların, bundan sonra ne yapacaklarını izleyip göreceğiz. Dilediklerini yapsınlar, irade gereğini yapacak.Kendime de güveniyorum, partime de güveniyorum.Partimin üyelerine de inanıyorum, ülkeme de inanıyorum”İKİ ADAY RESMEN BAŞVURDUÖte yandan 21 Eylül'de gerçekleşecek UBP kurultayına şu ana kadar 2 isim resmen aday olmuş durumda: Ahmet M. Karavelioğlu ve Hasan Taçoy.Mevcut başkan Ünal Üstel de aday olacağını açıklamıştı ancak resmi başvurusunu henüz yapmadı.Öte yandan aday olacağı konuşulan Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren, TC Elçiliğinin müdahalesine maruz kalmış ve adaylıktan vazgeçmişti.