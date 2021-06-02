Kapıların açılması için mutabakat sağlandı

Kıbrıs’ta koronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın süredir sınırlı geçiş yapılan ve bazıları da tamamen kapalı olan sınır kapılarının yeniden açılması için mutabakat sağlandığı; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, yarın kapıların açılması konusunda çevirim içi bir görüşme yapacağı açıklandı.

Saat 10.15’te gerçekleşecek görüşmede BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar da bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sağlanan mutabakat doğrultusunda kapıların açılması kararına ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis ile yarın sabah saat 10.15’te çevrim içi bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar da bulunacak."

LOKMACI KAPISI'NDA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kıbrıslı Türk ve Rum İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi ile liderlerin temsilcilerinin görüşmelerinde prensipte anlaşmaya varılmasının ardından kapılar açılış için hazırlanıyor.

Lefkoşa’da sınırlı geçişler yapılan Metehan ve Ledra Palace’da trafik artarken, pandemide ilk kapatılan barikat olma özelliğini taşıyan Lokmacı kapısında da açılış hazırlıkları başladı. Lokmacı kapısının güneyindeki demir bariyerlerin kaldırıldığı Rum basınına yansıdı.

Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki kapılar koronavirüs pandemisi nedeniyle 461 gündür genel geçişlere kapalı.