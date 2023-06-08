banner913
banner932
Döviz patladı
Döviz patladı
21 0
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
53 0
 
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
11 0
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
12 0
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
17 0
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
65 0
Çocuklar bayram etti
Çocuklar bayram etti
15 0
banner915

Kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü 10 Haziran

banner476

banner825
Kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü 10 Haziran
banner931
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri ile ilgili kamuoyu yoklamalarının, 10 Haziran'dan sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağını duyurdu.
YSK tarafından yapılan duyuruda, Seçim ve Halkoylaması Yasası’na göre, seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabileceği; on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağına hatırlatıldı.
Duyuruda, “Bu nedenle, 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak  Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri ile ilgili kamuoyu yoklamalarının 10 Haziran 2023 tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı, Yasanın, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı ilgililere duyurulur” denildi.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.