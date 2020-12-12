Kalabalık devir teslim polemiği

Arıklı’nın Ekonomi Bakanlığı’ndaki devir teslim törenine 10 kişiyle gitmesi, polemiğe neden oldu.Manavoğlu, “Bir bakanlığı teslim almaya manga insanla mı gidilir?” diye tepki gösterdi; Arıklı“Biz buna ekip ruhu diyoruz” yanıtı verdi



Erhan Arıklı’nın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndaki devir teslim törenine kalabalık bir grupla gitmesi, siyasette yeni bir tartışma ve polemiğe neden oldu.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Bir bakanlığı teslim almaya manga insanla mı gidilir? Bir oğlu olmuş, çeke çeke koparmış misali” diye konuşarak durumu eleştirdi.

Erhan Arıklı’dan Manavoğlu’na ise yanıt yine sosyal medyadan geldi:

“A Gülşahcım, siz ona görmemişlik diyorsunuz. Biz ise ekip ruhu, birlik ve beraberlik diyoruz” ifadelerini kullanan Arıklı, “bu ruh selfie çekmekle oluşmuyor kuzum...”

Bu Paylaşıma yanıt veren Gülşah Sanver Manavoğlu ise, "Hayırlısı olsun Erhan Arıklı başarılar dilerim...Pek çok konudaki hassasiyetinizi bu konuda da gösterip Covid-19 pandemisinin olduğu bu dönemde daha dikkatli olmanızı beklerdim...." İfadelerini kullandı.

