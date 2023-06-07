YDP’nin milletvekili adayı Figen Yaman Lesinger, seçimi “kadın olarak başaracağım” vurgusu yaptı

25 Haziran'da gerçekleşecek olan ara seçimlerde tek kadın milletvekili adayı olan Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger, Yeniden Doğuş Partisi'nden aldığı gücün çok önemli olduğunu vurguladı.

YDP’nin ülke adına icraatlar yapmaya çalıştığına vurgu yapan Lesinger, “Biz bilincini tüm adaya YDP ile aşılayacağım. YDP ayrım yapmadan her kesimden insanı kucaklamaktadır ve tabanı da böyledir. YDP her kesimin sesi olmaya çalışıyor " şeklinde konuştu.

Kendisine destek isteyen Lesinger, "Vatanım uğruna ortaya çıktım, kadın olarak başaracağım, bunu çok büyük yürekli insanlarla yapacağım. Kadının siyasette çok güzel işeler yapabileceğini göstermek ve ses vermek için buradayım "ifadelerini kullandı.

"Kollarımı sıvadım yola çıktım" diye konuşan Lesinger, hiçbir kadının başarısız olmak istemeyeceğini dile getirdi. Bir kadın olarak halkın arasından bu yola çıktığına vurgu yapan Lesinger, “Ses vermek istiyorum. Vatanımız için hizmete hazırız” dedi.

Lesinger, Erhan Arıklı'nın Bakan olmasıyla ardından yapılan birçok etkinlik olduğunu vurguladı ve "Bir sandalye daha aldığımız zaman daha da çok ses getireceğiz" diye konuştu.

