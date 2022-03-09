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Kabinede Hasipoğlu depremi

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Kabinede Hasipoğlu depremi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu görevinden istifa etti.
Bir süredir devam eden ve Tahsin Ertuğruloğlu'nun kabineye girmemesi nedeniyle büyüyen tartışmalar, Türkiye- KKTC arasında diplomatik krize dönmüştü.
Ertuğruloğlu'nun Dışişleri, Hasan Taçoy'un ise Çalışma Bakanlığı'na getirilmesi bekleniyor.
Yeni isimler, dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunulacak. Bu değişiklik yeni bir güvenoylaması gerektirmiyor.
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