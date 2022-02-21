Kabinede 4 bakan değişti, kadın bakan yok

UBP-DP- YDP Hükümeti kabinesinde, önceki hükümetin kabinesinden dört isim değişirken, kadın bakanın bulunmuyor

KKTC’nin ilanından sonra kurulan 26’ncı hükümet olan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti, 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nin 29 sandalyesine sahip…

UBP-DP-YDP Hükümeti, KKTC’nin 15’inci Başbakanı unvanına sahip olan ve ilk başbakanlık görevini 5 Kasım 2021’de kurulan UBP-DP hükümetinde üstlenen UBP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında kurulan ikinci hükümet oldu. UBP- DP-YDP Hükümeti kabinesinde, Başbakanlık dahil 9 bakanlık UBP’de, 1 bakanlık DP’de, 1 bakanlık ise YDP’de bulunuyor.

Buna göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu (UBP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren (UBP), Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy (UBP), Maliye Bakanı Sunat Atun (UBP), İçişleri Bakanı Ünal Üstel (UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı (YDP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu (UBP) oldu.

2’NCİ SUCUOĞLU HÜKÜMETİ

Geçmiş hükümetlerde Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevlerinde bulunan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ikinci kez Başbakanlık koltuğuna oturdu.

Bugüne kadar UBP’den 7, CTP’den 6 ve DP’den 1 kişi başbakanlık koltuğuna otururken, Faiz Sucuoğlu 8’inci UBP’li Başbakan oldu.

KKTC’de bugüne kadar sırasıyla Mustafa Çağatay (UBP), Nejat Konuk (UBP), Hakkı Atun (DP), Mehmet Ali Talat (CTP), Ferdi Sabit Soyer (CTP), Derviş Eroğlu (UBP), İrsen Küçük (UBP), Sibel Siber (CTP), Özkan Yorgancıoğlu (CTP), Ömer Soyer Kalyoncu (CTP), Hüseyin Özgürgün (UBP), Tufan Erhürman (CTP), Ersin Tatar (UBP), Ersan Saner (UBP) başbakanlık görevinde bulundu.

Eski başbakanlardan Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Ersin Tatar, siyasi kariyerlerinde Cumhurbaşkanlığı görevini de yürüttü. En uzun süreyle görev yapan Başbakan ise aynı zamanda 3. Cumhurbaşkanı sıfatı da taşıyan Derviş Eroğlu oldu. Eroğlu, 19 Temmuz 1985 -1 Ocak 1994; 16 Ağustos 1996 - 13 Ocak 2004 ve 4 Mayıs 2009-17 Mayıs 2010 tarihleri arasında başbakanlık yaptı.

KABİNEDE 4 İSİM DEĞİŞTİ; KADIN BAKAN YOK, HASİPOĞLU İLK KEZ BAKAN…

Kadın bakanın bulunmadığı UBP-DP- YDP Hükümeti kabinesinde, önceki hükümetin kabinesinden dört isim değişti.

UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilirken, teknokrat bakan olan önceki hükümetin Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu kabinede yer almadı.

Önceki hükümetin kabinesinde bulunmayan UBP Lefkoşa Milletvekili Ünal Üstel, yeni kabinede İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. Eski İçişleri Bakanı Kutlu Evren ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine getirildi.

YDP Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı, kabinede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak yer aldı. Eski Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ise kabine dışında kaldı.

Kabineye yeni giren bir diğer isim ise ilk kez bakan olan UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu oldu. Hasipoğlu, önceki hükümette DP’li Koral Çağman’ın yürüttüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlendi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da yeni kabinede yer almayan isimlerden biri oldu.

BAZI BAKANLARIN YERİ DEĞİŞTİ

Önceki hükümetin kabinesinde İçişleri Bakanı olan UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren Ekonomi ve Enerji Bakanı; Ekonomi ve Enerji Bakanı olan UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun Maliye Bakanı; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olan UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu Milli Eğitim ve Kültür Bakanı; Maliye Bakanı olan UBP Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı oldu.

3 İSİM YERİNDE KALDI

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu Başbakanlık, DP Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu Turizm ve Çevre Bakanlığı ve UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli ise Sağlık Bakanlığı görevlerini önceki hükümette olduğu gibi yürütecek isimler oldu.

EN GENÇ HASİPOĞLU, EN YAŞLI ÜSTEL…

60 yaşındaki Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki yeni kabinedeki en genç isim 1974 doğumlu, 48 yaşındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve en yaşlı isim ise 1955 doğumlu, 67 yaşındaki İçişleri Bakanı Ünal Üstel oldu.

Yeni kabinede 5 Mağusalı, Başbakan dahil 2 Lefkoşalı, 2 Girneli, 1 İskeleli ve 1 Güzelyurtlu bakan bulunuyor.

KKTC’de 23 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde 5 parti Meclis’e girmeye hak kazanmış, UBP yüzde 39.54 oy alarak 24, CTP yüzde 32.04 oy alarak 18, DP yüzde 7.41 oy alarak 3, HP yüzde 6.68 oy alarak 3 ve YDP yüzde 6.39 oy alarak 2 milletvekili çıkarmıştı. UBP – DP – YDP Hükümeti, 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nin 29 sandalyesine sahip…

Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen 50 milletvekili, 7 Şubat’ta ant içerek göreve başlamıştı.

BAKANLAR KURULU LİSTESİ BUGÜN MECLİS’TE OKUNACAK

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık etmişti. Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek.

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel başkanlığında bugün saat 15.00’te toplanacak genel kurulda ise UBP – DP Hükümetinin istifası ve UBP – DP – YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi okunacak.

YENİ HÜKÜMETİN PROGRAMI BİR HAFTA İÇİNDE MECLİS’E SUNULACAK

Sucuoğlu’nun bugün sunduğu ve Cumhurbaşkanınca atanan yeni Bakanlar Kurulu’nun listesinin Cumhuriyet Meclisi’nde bugün okunmasının ardından Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından, Cumhuriyet Meclisi’nde okunması gerekiyor.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulacak. Hükümet programı görüşmeleri, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güven oylaması yapılacak.