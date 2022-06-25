Jet hızıyla iki tasarıya oyçokluğu

Kurumsal ve kişisel verilerin Türksat’a devredileceği gerekçesiyle muhalefetin karşı çıktığı, Türkiye ve KKTC arasında E-Devlet Projesine ilişkin hazırlanan protokol ve26 Haziran’da gerçekleşmesi gereken yerel seçimin 27 Kasım’a ertelenmesi tasarısıMeclis’ten oy çokluğuyla geçti

Pazartesi ve Salı günkü gündemini stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle tamamlayamayan, yangın nedeniyle önceki günkü olağanüstü toplantısı da ertelenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün toplandı.

Muhalefet, KKTC’deki veriler konusunda Türksat’a projelendirme ve yönetim yetkisi verildiğini, protokoldeki söz konusu maddenin düzeltilmesini talep ederken, hükümet yetkilileri bunu kabul etmedi, e-devlet işlerinin acil şekilde devam edebilmesi, belli noktaya gelmesine ihtiyaç olduğundan bu onay yasa tasarısı geçmesi gerektiğini ifade etti.

Kurumsal ve kişisel verilerin Türksat’a devredileceği gerekçesiyle muhalefetin karşı çıktığı, Türkiye ve KKTC arasında E-Devlet Projesine ilişkin hazırlanan protokol, Meclis’ten oy çokluğuyla geçti.

Protokole 26 milletvekili kabul, 18 ret oy kullandı. 5 vekil ise oylamaya katılmadı.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi de görüşüldü.

Meclis’te 26 Haziran’da gerçekleşmesi gereken yerel seçimin 27 Kasım’a ertelenmesi iktidar oylarıyla kabul edildi.

Öneride, 26 Haziran’da gerçekleşmesi gereken yerel seçimin 27 Kasım’a ertelenmesi, belediye başkan ve muhtarların ve diğer yetkili organların seçime kadar görevde kalmasını öngörülüyor.

Meclis Genel Kurulu, Seçim ve Halkoylaması (değişiklik) Yasa Önerisi'ni oy çokluğuyla onayladı.



