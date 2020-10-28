İzcan'dan, muhalefet partilerine güvensizlik önergesi çağrısı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, parlamentoda bulunan muhalefete, güvensizlik önergesi vererek hükümeti düşürme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonrası ülkede yasal bir hükümetin olmadığını söyleyen İzcan, “Alınacak bütün kararlar hukuk dışıdır” dedi.

Yazılı açıklama yapan İzcan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirerek, “Aynı anda hem Cumhurbaşkanı, hem de Başbakan olamazsınız” dedi.

Parlamentoda bulunan muhalefete, güvensizlik önergesi vererek hükümeti düşürmesi çağrısında bulunan İzzet İzcan, “BKP, Kuzey Kıbrıs’ta oynanan demokrasicilik oyununa karşı çıkmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.