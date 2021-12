“İstikrarsızlık, yüksek döviz kurundan bile daha tehlikeli”

CTP Genel Başkanı Erhürman, piyasada inanılmaz bir istikrarsızlık olduğuna vurgu yaparak, istikrarsızlığın, yüksek döviz kurundan bile daha tehlikeli olduğunu kaydetti



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, piyasada inanılmaz bir istikrarsızlık olduğunu ve istikrarsızlığın, yüksek döviz kurundan bile daha tehlikeli olduğunu kaydetti. İstikrarsız bir durumda hiçbir şeyin öngörülemediğini belirten Erhürman, “Dün (önceki gün) döviz yüzde 9 değer kazandı, sonra yüzde 17 değer kaybetti. Hiç kimse fiyatlandırma yapamaz bu durumda. Piyasada bu durum insanların feleğini şaşırtır. Ne yapacağını bilemezsiniz. Bu hiç ekonominin mutlu olacağı bir şey değildir” dedi.

Erhürman, “Şu anda gerek sayın cumhurbaşkanı gerek sayın başbakan hiç vakit kaybetmeden Türkiye ile temasa geçmek zorundadır. Türkiye bankalarında uygulanacak olan bu sistem KKTC’de bankalarında uygulanmazsa, bu KKTC bankacılık sistemi açısından son derece tehlikelidir. Bu KKTC bankalarındaki mevduatın Türkiye’ye göç etmesi anlamına gelir” diye konuştu. Bir an önce TC yetkilileri ile temasın kurulması gerektiğini yineleyen Erhürman, “TC bankalarında bir değişikliğe gidiliyorsa, burada da aynen yansıması gerekiyor. Buradaki şube bankalarında oradaki durum uygulanır ama diğer bankalarda bu uygulama yapılmazsa, bunu da kabul etmek mümkün değildir. O zaman da para diğer tarafa geçer. Bir an önce bu konuda Türkiye nezdinde girişim başlatılması lazım. Koşulların eşitlenmesi gerekiyor” dedi.

CTP olarak uzun zamandır stabil para biriminden bahsettiklerini hatırlatan Erhürman, dün gece (önceki gece) Türkiye’de açıklanan kararların da bunun yansıması olduğunu kaydetti. Türkiye’nin kendi kararlarını verdiğini söyleyen Erhürman, Türkiye’de alınan kararların hepsinin KKTC’de ciddi bir etkisinin olduğunu vurguladı. Alınan kararların buraya uymadığını kaydeden Erhürman, ilgili makamların Türkiye ile bir an önce temas kurması gerektiğini dile getirdi.

Erhürman, “Stabil para birimine endeksin kaçınılmaz olduğu, Türkiye’nin dün (önceki gün) aldığı kararla teyit edilmiş durumdadır. Aksi takdirde insanlara güven veremeyeceğiz” diye konuşurken, halkın istikrarlı bir para birimi üzerinden gelirinin olmaması durumunda, alım gücünün her gün düşeceğini belirtti.

Tufan Erhürman, bir süre sonra burada çalıştıracak insan bulunamayacağını belirterek, alım gücünü ve emek piyasasını korumanın tek yolunun stabil para birimi olduğunu vurguladı.