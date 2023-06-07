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"İstikrarla gücümüze güç katacağız”

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UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, “Bu seçim, UBP gücünü perçinleyeceği bir seçim olacak” dedi

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"İstikrarla gücümüze güç katacağız”
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UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, önceki akşam Lefkoşa’nın tüm bakan milletvekilleri ile birlikte Gönyeli Yenikent’te düzenlenen etkinliğe katıldı.
Ali Başman, kendisine gösterilen desteğin her geçen gün büyüdüğüne işaret ederek, Gönyeli’nin belediye seçimlerinde gösterdiği tarihi başarının, ara seçimde de tekrarlanacağına tanıklık ettiklerini söyledi.
Başman, “ Bunu sadece bir vekilin seçimi olarak düşünmüyoruz. Bu seçim, UBP gücünü perçinleyeceği bir seçim olacak” dedi.
Başman, “ Partimiz, hükümetimiz, Sağlıkta, eğitimde, yerel yönetimlerde, ciddi reformalar ortaya koydu. Bunları devam ettireceğiz” diye konuştu.
Başman, “Mecliste, tüm yol arkadaşlarımızla, ekonomi temelli projeler için canla başla çalışacağız. İstikrar istiyoruz. İstikrarla gücümüze güç katacağız” dedi.
 
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