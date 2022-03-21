"İstifam, Başbakanının yeni ve başka görevler vermek istemesinden kaynaklandı

Muhalefet liderleri Cumhuriyet Meclisi’nde 62’nci madde tahtında söz aldı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakanının kullandığı ifadelerle Meclisin denetim faaliyetini önemsizleştirildiğini savunarak, “Bunun yapılması yazıktır, ayıptır” dedi.

Geçtiğimiz hafta Başbakan’a çok sayıda soru sorulduğunu, Genel Kurul’a gelmeyen Başbakanın bu sorulara yanıt vermediğini, cevap alabilmek için soru sormaya devam edeceklerini söyledi.

Özersay, Başbakan’a kabinenin Türkiye’ye sunulmasını doğru bulup bulmadığı, Bakanlar Kurulu’nu değiştirme sebebini, Oğuzhan Hasipoğlu’nun bu kadar sürede görevden alınması, ek bütçe ve Serbest Liman konusunda soru yöneltti.

Kudret Özersay, “Hükümetin bu durumda olmasından memnun değiliz. Bu makamlar, devletin kendisi itibar kaybediyor. Hükümetin itibarı önemli ” dedi.

Pahalılığın devam edeceğini ancak üreticinin rahatlatılması gerektiğini belirten Özersay, başta elektrik, akaryakıt olmak üzere girdi maliyetlerinin ne kadar arttığına dikkat çekti.

ERHÜRMAN

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan’a kabine değişikliğini sorarak, “Gerçek nedir, bunu Meclisin ve halkın bilme hakkı var” dedi.

Erhürman, Serbest Liman konusunda da bilgi isteyerek, yasanının limanın nereye bağlı olduğunu gösterdiğini ifade ederek, bunu bilmeye hakları olduğunu ifade etti.

Tufan Erhürman, zamanlı tarife ile çoklu tarifenin farkının ne olduğunu, elektrik kesintilerinin neden sürdüğünü sordu.

HASİPOĞLU

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “İstifa konusuyla ilgili sosyal medya hesabımdan bazı açıklamalarda bulundum. 15 günlük bakanlık tecrübem oldu. Bakanlığa yönelik iradem ve talebim olmadı. Bakanlar Kurulu oluşumu Başbakan’a ait. Sorumluluk Başbakan’a ait” dedi.

Hasipoğlu, “Ben partinin Genel Sekreteriyim. Bu yolu Başbakan’la yürüyorum. İstifamın en büyük sebebi, Başbakanının yeni ve başka görevler vermek istemesinden kaynaklandı. Ben de bu görevleri uygun gördüm ve istifa ettim. Bakan olmak için değil, vekil olmak için seçildik” şeklinde konuştu.

“Türkiye müdahale ediyor mu” sorusunun gündeme geldiğini belirten Hasipoğlu, şunları ekledi:

“TC’den hiçbir kişi, hiçbir makam tarafından aranmadım. Müdahale söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Ben Başbakan olsaydım, dışardan birini atamazdım ama sorumluluk başbakanınındır. Hükümete ve başbakana en baştan beri verdiğim destek devam edecek.”

Yerinden soru soran CTP milletvekili Erkut Şahali’yi yanıtlayan Hasipoğlu, “Spekülasyon çok, ispat yok” dedi.