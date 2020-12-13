“İstifa eden üç vekil UBP’den aday çıkabilir”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre BRT’de 14. Saat programına katılarak siyasi gündeme dair soruları yanıtladı.

Zorlu Töre’nin söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“Hasan Topal, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu bu 3 milletvekili UBP’den aday çıkabilir. Olamaz diye bir şey söz konusu değil. Geçmişte de bazı milletvekilleri Demokrat Parti’den istifa edip Hüseyin Özgürgün’ün Başbakanlığında kurulacak olan hükümete destek verdiler ve hükümet öyle kurulmuştu. Sonrasında da UBP’den seçime katılarak milletvekilli seçildiler”

“UBP onlara kontenjan mı verir? Ön yoklama mı olur? Bu zamanla bizim bileceğimiz bir şeydir. Daha önce de Demokrat Parti’den istifa edenler kontenjan alarak UBP’ye katılmışlardı. Bu tür şeylerden rahatsız olmamak gerek”



