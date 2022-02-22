İşte yeni kabine

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümetinin Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu (UBP)Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren (UBP)Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy (UBP)İçişleri Bakanı Ünal Üstel (UBP)Maliye Bakanı Sunat Atun (UBP)Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP)Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP)Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı (YDP)Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP)Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu (UBP)1961 yılında Baf’ın Poli kasabasında doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun olduktan sonra Alman Hükümeti’nin verdiği bursla Almanya’da Tıp eğitimine başladı. Tıp eğitiminin son iki yılını İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde tamamlayarak, Zeynep-Kâmil Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası yaptı.İhtisas döneminde Almanya’dan aldığı burslarla çeşitli hastanelerde çalıştı. 1993 yılında KKTC’ye döndü. Askerlik hizmetinin ardından kendi özel kliniğinde çalıştı.Nisan 2011 tarihinden 28 Temmuz 2013 tarihine kadar Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığını yaptı.28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili olarak Parlamentoya girdi.15 Temmuz 2015’te kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler-Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Turizm Bakanı; 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde ise Sağlık Bakanı olarak görev aldı.7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi.22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. 31 Ekim 2021’deki kurultayda UBP Genel Başkanlığına seçildi. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde Başbakan olarak görev aldı.İngilizce ve çok iyi derecede Almanca biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.1957 yılında Girne’de doğdu. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Turizm bölümünde tamamladı. Serbest meslek sahibi olarak, doğal mermer, granit ve seramik konularında faaliyet gösteren bir şirket sahibidir.1991 -1993 yılları arasında Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili seçildi. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçildi.15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler – Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. 4 Nisan 2016 tarihinde görevinden istifa etti. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı.7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Girne Milletvekili seçildi.22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan 41. Koalisyon Hükümetinde (UBP-HP), 19 Haziran 2020 tarihinde Turizm ve Çevre Bakanı oldu. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi.9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde de İçişleri Bakanı oldu.Ticaret Odası Meclis Üyeliği, Cheshere faal üyeliği, Beşparmak Lion Klübü kurucu üyeliği, Klasik Otomobil Kulübü kurucu üyeliği ve Spor Kulüplerinde yöneticilik gibi birçok sosyal faaliyetlerde bulundu.Evli ve iki çocuk babasıdır.1964 yılında Avtepe’de doğdu. İşletme eğitimi ve Girne Amerikan Üniversitesi’nde Amatör Yat Kaptanlığı eğitimi aldı. Berna Ltd. Benzin İstasyonu, Ataoğlu Oksijen Sanayi ve Pet-Mak Ltd. Şirketini kurdu.1992 yılından itibaren Demokrat Parti’de çeşitli görevlerde yer aldı. 2006 yılından itibaren Gazimağusa İlçe Başkanlığını yürüttü.28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti Gazimağusa Milletvekili seçildi.16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı.7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde DP Gazimağusa Milletvekili olarak yeniden seçildi. 2 Şubat 2018 tarihinde kurulan CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümetinde yeniden Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 22 Mayıs 2019 tarihinde sona erdi.9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde yine Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. 9 Kasım 2021 tarihinde bakanlık adı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı olarak değişti.Rumca ve İngilizce biliyor. Evli ve 3 çocuk babasıdır.1963 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1986 yılında ABD’de Wisconsin Üniversitesi Ekonomi ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre serbest ticaret ve konfeksiyon sanayii ile uğraştı.UBP Gençlik Kolları Başkanlığı ve Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevi yaptı. 6 Aralık 1998 ve 14 Aralık 2003, 20 Şubat 2005, 19 Nisan 2009, 28 Temmuz 2013, 7 Ocak 2018 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi.4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı ve 17 Mayıs 2010 tarihine kadar bakanlık görevini yürüttü.10 Ekim 2014’te yeniden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı oldu; 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı.Ticaret Odası Meclisi, GİAD, Jaycees, Vakıflar Kredi Şirketinde görev yaptı. ABD’de Pittsburgh Üniversitesi Graduate School’un düzenlediği Toplu Yönetim Şekilleri kursuna katıldı.İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.1973 yılında Gazimağusa’da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra 1995 yılında, İngiltere’de Leicester Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Fransa’da bulunan Nantes Üniversitesi’nde “(Avrupa) Lojistik Yönetimi” ve 1997 yılında ise Plymouth Üniversitesinde Nakliye Yönetimi master programlarından mezun oldu.Armatörlük – Denizcilik Şirketi olan A&S Atun Ltd’de yöneticilik yaptı. 2005 yılında Ticaret Odası meclis üyeliği, 2006-2009 yılları arasında Genç İşadamları Derneği Başkanı ve 2007 yılında Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Genel Başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı. 27 Mayıs 2010’da kurulan İrsen Küçük Hükümeti’nde de 13 Haziran 2013 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 24 Mayıs 2013 tarihinde ise UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı görevine getirildi.28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa milletvekili seçildi. 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan Seçim ile UBP Genel Sekreterliği görevine getirildi.15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler- Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde 4 Nisan 2016 tarihine kadar Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev aldı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde 2 Şubat 2018 tarihine kadar Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı.7 Ocak 2018 Erken Milletvekilliği seçimlerinde yeniden UBP Gazimağusa milletvekili seçildi. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı.23 Ocak 2022’deki erken genel seçimde de UBP Gazimağusa milletvekili seçilen Atun, evli ve 3 çocuk babasıdır.1955 yılında Baf’ın Yeşilova köyünde doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu.1991 Ara Seçimlerinde ve 1993 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinden Girne Milletvekili seçildi. 2003 yılına kadar Girne Milletvekili olarak görev yaptı. 22 Haziran 2001 ve 2 Ekim 2003 tarihleri arasında Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2006’dan 2009 yılına kadar Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı görevini yürüttü.19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden yeniden Girne Milletvekili Seçildi. 6 Nisan 2011 tarihinde I. Küçük Hükümeti Değişikliğinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde, yeniden Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili seçildi, 4 Eylül 2013 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 9 Ekim 2015 tarihine kadar bu görevini yürüttü.7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde UBP Girne Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri olarak görev aldı.22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 19 Haziran 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 20 Şubat 2021 tarihinde sona erdi ve aynı tarihte Sağlık Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 5 Kasım 2021 tarihinde sona erdi.Evli ve iki çocuk babasıdır.1962 yılında Kars-Ardahan’da doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Birinci yüksek lisansını Ankara’da, ikinci yüksek lisansını Uluslararası Girne Amerikan Üniversitesi’nde, üçüncü yüksek lisansını Azebaycan Beynelhalk Üniversitesi’nde ve doktorasını Azerbaycan İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nde yaptı.1991 yılından itibaren KKTC’nin yurt dışında tanıtılması için çalışmalar yaptı. Türk devlet ve topluluklarında konferanslar verip, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Dudayev tarafından “Üstün Hizmet Madalyası” ile taltif edildi.2005 yılında KKTC Dışişleri Bakanı’nın özel temsilcisi sıfatı ile Azerbaycan’da görevlendirildi ve KKTC’den Azerbaycan’a doğrudan uçuşların gerçekleşmesini organize etti.Dışişleri Bakanlığı tarafından Kırgızistan’da temsilci olarak görevlendirildi. Burada görev yaparken ilmi çalışmalarına da devam etti, “Yaşayan Türk Halkları ve Tarihleri” ve “Türk Halkları Kültür Tarihi” isimli iki kitap daha yayınladı.Kırgızistan’daki resmi görevinin bitimini müteakip akademisyen olarak Kırgızistan Devlet Arabayev Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Burada Türkoloji Bölümünü kurdu. 1992 yılında Milliyetçi Düşünce Derneği, 1994 yılında ise Türk Birliği Kültür Merkezi (Türk-Bir) Genel Başkanlığı yaptı.Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olarak 7 Ocak 2018 tarihinde Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Yeniden Doğuş Partisi Gazimağusa milletvekili seçildi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 5 Kasım 2021 tarihinde sona erdi.Evli ve üç çocuk babasıdır.1965 yılında Topçuköy’de doğdu. Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak Karpaz Meslek Lisesi’ne atandı.On yıl süreyle burada öğretmen ve idareci olarak çalıştı. Aynı dönemde Girne Amerikan Üniversitesi’nde Halk Edebiyatı branşında master eğitimi yaptı. 2001 yılında Gazimağusa KIBATEK Vakfı Edebiyat Kulübü’nün kurulma çalışmalarına katılıp Kulüp Başkanı oldu. İki yıl yürüttüğü Başkanlık döneminde birçok kültür faaliyetlerinde bulundu. 2001-2002 yılları arasında Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda ve İskele Bekirpaşa Lisesi’nde Müdür Muavini olarak görev yaptı.14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi’nde İdari ve Sosyal İşler Komitesi ile Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde, partisini temsilen görev yaptı. Aralık 2006’da UBP Genel Sekreterliğine seçildi.19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümeti’nde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük Başkanlığındaki hükümette Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı.6 Nisan 2011 tarihinde Küçük Hükümeti değişikliğinde İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı olarak görev aldı. 13 Haziran 2013 tarihine kadar bu görevi yürüttü.28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP’den İskele Milletvekili seçildi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde Komite Üyesi olarak görev aldı.22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi Koalisyon hükümetinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.Evli ve iki çocuk babasıdır.1966 yılında Samsun’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını YDÜ Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlanması ve Ekonomisi Anabilimi Dalında tamamladı.1996 yılında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Sivil Savunma Teşkilatı’nda birçok yurt içi ve yurt dışı eğitim yanında, ABD’de Fullbright Komisyonu’nun düzenlediği Arama Kurtarma Eğitimine katıldı.2009 yılında Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılarak, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı. Uzun yıllar futbolcu, yönetici ve amatör antrenörlük yaptı. KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. KKTC Gazimağusa Maraş Masterleri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. Meclis Divan Katibi olarak görevini yürüttü. UBP Grup Başkan Vekilliği yaptı.7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili seçildi.22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev aldı. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde de Maliye Bakanı olarak görev yaptı.Evli ve üç çocuk babasıdır.1955’te Baf’a bağlı Falya (Gökçebel) köyünde doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonar İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dahiliye dalında uzmanlık eğitimi aldı.Türkiye’de çeşitli sağlık birimlerinde, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde, Cengiz Topel Hastanesi ve Lefke Sağlık Merkezi’nde iç hastalıkları uzmanı, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ise sorumlu hekim olarak görev yaptı.2013 yılında yapılan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili olarak seçildi ve 2018 Erken seçimine kadar bu görevi sürdürdü.7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Güzelyurt Milletvekili olarak seçildi. 22 Mayıs 2019’da kurulan Ulusal Birlik Partisi- Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde de devam etti. 20 Şubat 2021 tarihinde bakanlık görevi sona erdi. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde yeniden Sağlık Bakanı olarak görev aldı.Evli ve bir çocuk babasıdır.1974 yılında Gazimağusa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Deniz ve Devletler Hukuku üzerine İngiltere’de Southampton Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.1999-2001 yılları arasında İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak İstanbul’da avukatlık yaptı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun hukuk müşavirliğini ve Vakıflar Örgütünün Kapalı Maraş’taki mülkleri ile ilgi olarak hukuk müşavirliği görevlerinde bulundu.Annan Planı Müzakere sürecinde Deniz Hukuku teknik komite üyesi, altı başlıktan sorumlu müzakere heyeti üyesi ve hukuk danışmanı, Kıbrıs Müzakereleri Mülkiyet komitesi üyesi olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları arasında BM Genel Sekreteri himayelerinde gerçekleştirilen Cenevre, New York ve Green Tree zirvelerine katıldı.2017 yılında İsviçre’nin Cenevre ve Crans Montana şehirlerinde gerçekleşen Kıbrıs Müzakerelerine UBP temsilcisi olarak katıldı.UBP Dış İlişkiler Sorumlusu olarak Kıbrıs Türk siyasi partileri ile Rum siyasi partilerinin Kıbrıs konusunda her ay gerçekleştirdikleri ara bölgedeki toplantılara katıldı.DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi olarak görev yaptı, 2003-2017 yılları arasında Girne barosuna kayıtlı olarak avukatlık yaptı.7 Ocak 2018 ve 23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili seçildi.Evli ve üç çocuk babasıdır.