İşte Mali İşbirliği protokolünün detayları

2021 Yılı Türkiye - KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının detayları ortaya çıktı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay 2021 Yılı Türkiye - KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasını’nın detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Özersay, Başbakan Ersan Saner’den anlaşmanın eklerini aldığı belirterek, protokole ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin kendine biçtiği ömrün ötesinde bir zamana yayılan reform ve taahhütlerin altına imza attığını söyleyen Özersay, anlaşmanın eklerine bakıldığında hükümetin bu yükümlülükleri hayata geçirmesinin gerçekçi olmadığını belirtti.

Özersay’ın açıkladığı TC-KKTC Mali İşbirliği protokolünün detayları şöyle:

• Kamuda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için çalışmalar yapılması

• Kamu Görevlileri Yasasında gerekli değişikliklerin yapılması

• Üst Kademe Yöneticileri Yasasında değişiklik yapılması

• Üst kademe yöneticilerinin kriterleri yükseltilecek, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda güncelleme yapılacak.

• Vergilendirilemeyen veya eksik vergilendiren bet ofisi ve casinolara ilişkin vegilerin arttırılmasına yönelik yasa değişikliği ve yasa tasarısı

• Sendikalar Yasasının güncellenerek meclise sevk edilmesi

• Belirli standartlarda yıllık rapor hazırlama zorunlululuğu getirilecek.

• Kamu Alacaklarının Tahsili Usulu Yasasının meclise sevk edilerek düzenlenmesi

• İş Yasasının, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasasıyla uyumlu hale getirilmesi

• Mevcut Organize Sanayi Bölgeleri Yasasında çağdaş ve sürdürülebilir reformlar öngören kapsamlı Değişikik Yasa Tasarısı hazırlanarak meclise gönderilmesi

• Organize sanayi bölgelerinin yasal sakinlerinin yatırım, denetim, yönetim ve işletmesinde daha etkin olmalarını sağlayacak düzenlemeler

• Vakıflar İdaresinin mülkiyetinde ve denetimde bulunan, KKTC ve Güney Kıbrıs’ta bulunan tüm taşınmazlarının envaterinin çıkarılması ve bilgisayar ortamına kaydedilmesi

• (A) ve (B) Öğretmenlik uygulamasının yürürlükten kaldırılması

• Üniversitelerin akademik, idari ve mali yönden denetim programı hazırlanması ve buna uygun denetimlerin yapılması

• Kamulaştırma işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve idari tedbirlerin alınması

• Kamulaştırma işlemlerini yürütmek üzere ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşacak birim oluşturulması

• Türkiye’den temin edilecek turizm istatistikleri yazılım sisteminin, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na uyarlanmasıyla ilgili düzenleme yapılması

• Ek mesailerin kamu maliyesindeki yükünün azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması

• 1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasında gerekli değişiklik yapılması







