"İşlevsel olarak çalışabilecek, altı dolu, uzun vadeli bir hükümet düşlüyoruz"

Sucuoğlu, “Biz hep söyledik, yine söylüyorum, işlevsel olarak çalışabilecek, altı dolu, uzun vadeli bir hükümet düşlüyoruz. Bu hükümet kurulacaksa, elini taşın altına samimiyetle koyacak, zorlukları beraber göğüsleyebileceğimiz, sadece ve sadece ülke insanı için çaba sarf edecek bir hükümet olmalı” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak hükümet kurma çalışmaları kapsamında son durumu aktardı.

“MIZIRLIK YAPMAMIZIN SEBEBİ, UZUN VADELİ BİR HÜKÜMET”

“Biz hep söyledik, yine söylüyorum, işlevsel olarak çalışabilecek, altı dolu, uzun vadeli bir hükümet düşlüyoruz” diyen Sucuoğlu, “Biraz da mızırlık yapmamızın sebebi budur. Yoksa ilk günden bakkal hesabı yapıp, hadi tokalaşalım derdik. Bu olmaz” ifadelerini kullandı.

Kişisel değil toplumsal menfaatler üzerinde durduklarını söyleyen Sucuoğlu, “Bu hükümet kurulacaksa, elini taşın altına samimiyetle koyacak, zorlukları beraber göğüsleyebileceğimiz, sadece ve sadece ülke insanı için çaba sarf edecek bir hükümet olmalı” dedi.

CTP İLE SON DURUM

CTP ile son durumu değerlendiren Sucuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CTP’nin bize yazılı olarak gönderdiği görüşleri, manifestoları var. Kıbrıs sorununu ortaya koydular. Diğer partilerin iç işlerine karışmayı sevmem. Ama kendilerini ziyaret ettiğimizde de aynı şeyi söyledim: ‘Arkadaşlar, bırakın bu Kıbrıs sorunu olayını. Bir şey olacağı yok. Zaten buzluğa kaldırıldı. Gelin oturalım ve bu ülkenin önünü bu iki büyük parti nasıl açabilir bunu konuşalım. Her şey çok daha gerçekçi ve hızlı ilerler. İlerde Kıbrıs ile ilgili bir gelişme olursa konuşuruz. En az birkaç yıl da olmayacak. Gelin konsantremizi Kuzey Kıbrıs’a bırakalım. Ekonomik sorunların çözümünün hesabını kitabını yapalım’ dedim. Ama CTP’nin dış politika ve Maraş ile ilgili politikaları var. Biz bu ilkelere saygı duyarız, bizim de ilkelerimiz var ama halkın ihtiyacı olan bu ilkeler değil. Ekonomik krizden çıkaracak ilkelerdir. İç konularda manifestonun dış politika dışında büyük oranda paralellik var.”

“NİYET VARSA, CTP İLE EURO KONUSUNDA ÇALIŞTAY YAPARIZ”

CTP ile iç politikalar kapsamında ufak tefek farklılıkların yaşandığını ifade eden Sucuoğlu, “Örneğin Euro konusu var. Farklı sıkıntılar doğabileceğini söyleyen ekonomistler var. Bize CTP’nin tam tersini söylüyorlar. Gelin hep beraber bir masada oturalım, bilimsel anlamda hangisi bizi tatmin ederse onu yapalım. Otak bir konsensüste buluşalım. İcap ederse çalıştay yapar bunu aşarız. Ama niyet varsa” ifadelerini kullandı.

“PAZARLIKTA, İSTEMENİN UCU KAÇTI”

Demokrat Parti ile müzakerelerin devam ettiğini belirten Sucuoğlu, “Al – ver olayları var. Eskisi gibi ‘hade ben bunu vereyim sen da bunu ver şeklinde ilerleyemeyiz. Bizim belli prensiplerimiz var. Yüzde 40 oy alan bir UBP var. Masada konuşurken bunların göz ardı edilmemesi gerek. 24 vekilli bir UBP ile 3 vekilli bir DP konuşuyor. Burada belli kurallar ve ağırlıkların ön planda olması gerek. Eski yöntemlerden ziyade daha farklı, ayakları yere basan, gerçekçi olması gereken görüşmeler olmalı. Pazarlıkta, istemenin ucu kaçtı” şeklinde konuştu.

“ORTAYA ÇIKAN ARİTMETİK ZOR”

Demokrasinin verdiği karara saygı duyduklarını, aritmetiğin bu şekilde çıktığını ifade eden Sucuoğlu, “Yapacak bir şey yok. Biz hep istikrar dedik, olmadı. Ama ortaya çıkan aritmetik zor. İlk etapta CTP ile 42’yi düşünmüştük. İkinci ihtimal olarak da 30 dedik. Benim ve belki de halkın büyük oranda olur vereceği bir modeldi. Ama HP, bu konuyu görüşmeyi dahi kabul etmedi. 29’a döndük. Bu defa da DP’nin kabul etmemiz mümkün olmayan teklifleri geldi. Çözülecek gibi görünüyor, süreç devam ediyor. Ama arzu ettiğimiz noktada değiliz. En iyisi hangisi olacaksa toplum için, onun mücadelesini veriyoruz. Onun dışında hiçbir beklentimiz yok. Sürecin uzamasının da sebebi budur. Bakkal hesabı olsa ilk günden hükümeti kurardım. Ama bu hükümet uzun sürmeli” ifadelerini kullandı.

“EN SON İHTİMAL MECBUREN ERKEN SEÇİM”

“Erken seçim” söylemlerinin, açıklamasından cımbızla çekildiğini ifade eden Sucuoğlu, “Faiz Bey erken seçim istemez. Hiçbir şey olmazsa ne olacağını siz söyleyin? Geriye kalan budur (erken seçim) başka yöntem yok. Maddi anlamda bir külfet yarattığını biliyorum. Seçim süreci kolay değil. Ama demokrasilerde çareler tükenmez. En son ihtimal mecburen erken seçim. Ama isterim diye bir şey yok. Süreç nereye götürecek? 60 güne Cumhurbaşkanlığı parlamentoyu fesih edebilir. İş oraya gider” şeklinde konuştu.

“OLMAZSA PAZARTESİ GÖREVİ DEVREDER SÜRECİ BİRLİKTE İZLERİZ”

Sucuoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Ben dürüstlükten yanayım. Kişisel, zümresel değil; toplumsal çıkarları ön planda tuttum. Kavgam hep bu yönde oldu. O yönde daha fazla hassasiyet göstermelerini bekliyorum. Daha herhangi bir umutsuzluk yok. Pazartesi son gün. Olmazsa pazartesi devreder süreci birlikte izleriz.”