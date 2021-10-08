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“İnsanını aşağılayan bir cumhurbaşkanımız var”

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TDP milletvekili Çeler, “Anadolu’yu karış karış gezerken, iki alkış daha fazla alacak diye gofa gelerek kendi insanını aşağılayan bir cumhurbaşkanımız var” dedi

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“İnsanını aşağılayan bir cumhurbaşkanımız var”

 
TDP milletvekili Zeki Çeler, Meclis’te “Koltuk Uğruna Ülkeye Verdiğiniz Zarar” başlıklı bir güncel konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı’nın gittiği her yerde toplumu aşağıladığını da savunan Çeler, “Anadolu’yu karış karış gezerken, iki alkış daha fazla alacak diye gofa gelerek kendi insanını aşağılayan bir cumhurbaşkanımız var” ifadelerini kullandı.
UBP kurultayıyla ilgili de konuşan Çeler, “Hangi projeyle toplumun karşısına çıkacaksınız, merak ediyorum” dedi.
Hükümetin yasaların verdiği gücü kullanmadığını, denetim yapmadığını savunan Çeler, bunun kurultay ve seçim uğruna yapıldığını söyledi. 
Çeler, “umarsız olmakla” suçladığı hükümeti sokağa çıkmaya, vatandaşların halini görmeye de çağırdı.
Trafik, yollar, çalışma hayatı, turizm, zam gibi konularda da hükümeti eleştiren Çeler’e iktidar kanadından “dörtlü koalisyon nasıldı?” sorusu yönetildi.
Çeler, “Biz da zam yaptık ama toplumun karşısına adaletsizlikle çıkmadık, herkese adil davrandık. Kendinizi bizim hükümetimizle kıyaslamayın. Halk bunun kıyaslamasını yapar” dedi.
 
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