“İnsanımızı huzurlu günlere taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz”

UBP Mesarya Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Kürşat Özer, eski UBP Genel Sekreteri Salih Miroğlu’nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özer yayımladığı mesajda; “Salih Miroğlu’nun KKTC’yi daha ileri taşıma, Kıbrıs Türk halkını refaha ulaştırma idealler, partimize ve ülkemize verdiği hizmetler bizlerin de idealleridir. 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanmış rahmetli büyüğümüz Salih Miroğlu’nun yol göstericiliği ışığında ülkemizi kalkındırmak, insanımızı huzurlu günlere taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
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