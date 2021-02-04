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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Tatar'la Saray'da görüştü

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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Tatar'la Saray'da görüştü
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar saat 15.00’te İngiliz Bakan Raab’ı kabul etti.

Raab'ın Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. 

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Siyasi İşler Görevlisi  Ayşe Balcıoğlu da yer alıyor.

Mart ayında BM öncülüğünde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik gerçekleştirilecek zirve öncesinde temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, adaya ilk resmi ziyaretini yapıyor.

Raab, Tatar’la görüşmesinden önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le de bir araya geldi.

İngiliz Yüksek Komiserliği’nden dün yapılan yazılı açıklamada, Dominic Raab’ın, Kıbrıs’a ilk resmi ziyaretinde, zirve öncesinde tarafların görüşlerini dinleyeceği, değerlendirmelerde bulunacağı ve liderlere Birleşik Krallığın çözüm müzakereleri için ortaya koydukları çabalarına yönelik desteğini ileteceği belirtilmişti.

Açıklamada, Raab’ın görüşmelerinde Birleşik Krallığın adada adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki desteğini yineleyeceği de kaydedilmişti.

Raab, “Birleşik Krallık olarak Kıbrıs’taki dostlarımızın kalıcı barış arayışlarını desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Birkaç hafta sonra BM öncülüğünde gerçekleştirilecek görüşmenin, var olan anlaşmazlığın başarılı bir şekilde çözümlenmesi yönünde yol alması için Kıbrıs’taki dostlarımızı desteklemeyi taahhüt ediyoruz” demişti.

Raab ziyareti sırasında ayrıca BM Kıbrıs Barış Gücü’nü ara bölgedeki Ledra Palas Otel’de ziyaret edecek ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile gerçekleştireceği görüşmede BM tarafından organize edilen zirveyi tartışacak.

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