İncirli: “Okulların ihtiyaçlarını karşılayacak projelerimiz hazır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, okulların ihtiyaçlarını karşılayabilecek projeleri hazırladıklarını belirterek, 25 Aralık seçimlerinden sonra bunları tek tek hayata geçireceklerini söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Sıla Usar İncirli, 20 Temmuz Fen Lisesi’ni ziyaret ederek, okul müdürü ve öğretmenlerle görüştü.

Sıla Usar İncirli’ye ziyaretinde, Lefkoşa milletvekilleri Doğuş Derya, Ürün Solyalı, Filiz Besim ve Devrim Barçın da eşlik etti.

CTP’nin iktidarda olduğu dönemde belediyelerin aldıkları emlak vergilerinin yüzde 15’inin okullara aktarılması yönünde yasa yapıldığını hatırlatan İncirli, bu katkıya rağmen Lefkoşa’da okullara yeterli hizmetin verilmediğini savundu.

Sadece ot temizlemenin yeterli bir hizmet olmadığını ifade eden Sıla Usar İncirli, okulların ihtiyaçlarına yönelik proje yoksa bu konuda proje üreteceklerini, varsa da o projeyi alıp hayata geçirmeyi sağlayacaklarını kaydetti. İncirli, bu konuya öncelik vereceklerini belirtti.

Bu projeleri hayata geçirme sırasında yeterli kaynağın yaratılamaması halinde ise ya Avrupa Birliği, ya da diğer uluslararası fonlardan faydalanacaklarını dile getiren Sıla Usar İncirli, teknolojideki gelişimi okullara yansıtmak zorunda olduklarını kaydetti.

Lefkoşa’da kreş ve etüt ihtiyaçlarını da karşılamak için gerekli çalışmayı yaptıklarını aktaran Sıla Usar İncirli, “Yaşlıların da daha kaliteli bir yaşama ulaşabilmeleri için LTB eski başkanlarından Kutlay Erk’in döneminde başlatılan Avrupalı Yaşlı Bakım projesini ilerleteceğiz” dedi.

-“İçilebilir su için çalışma yapacağız”

Okullarda öğrencilerin yaşadığı su problemi hakkında da konuşan CTP’nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, öğrencilerin eğer paraları varsa su içebildiklerini, yoksa su içemediklerini belirtti.

Bu sıkıntıyı aşabilmek amacıyla içilebilir su projesi için çalışma yapacaklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, çocuklara ücretsiz su sağlayacaklarını ifade etti.

Son dönemlerde gündeme gelen Imagine projesinde yaşanan aksamalara da değinen Sıla Usar İncirli, iki toplumun yakınlaşmasına büyük önem verdiklerini, kendi yönetimlerinde bu projeye desteklerinin tam olacağını belirtti.