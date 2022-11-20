İncirli, Merkez Lefkoşa’ı ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi bu sabah, partinin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı olarak açıkladığı Sıla Usar İncirli’nin katılımıyla Merkez Lefkoşa’ya ziyaret düzenledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette Sıla Usar İncirli’ye milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili eşlik etti.

Merkez Lefkoşa’ya alış veriş yapmak için gelen yurttaşlarla sohbet eden, CTP’nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, proje ve fikirlerini anlattı.

