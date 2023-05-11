“İmkanların ötesinde artış yaptık”

Üstel, son bir yıl içinde çalışanlara yüzde 94.51’lik artış yapıldığını vurguladı

Başbakan Ünal Üstel, hükümette oldukları bir yıl içerisinde sosyal yardım ve cemile yardımı maaşlarına toplamda 8 bin TL, engellilere toplamda 4 bin TL ek katkı sağladıklarını, sosyal yardım ve cemile maaşlarına uygulanan hayat pahalılığını yılda ikiye çıkardıklarını söyledi.

Üstel, bu uygulama ile sosyal yardım ve cemile maaşı alan vatandaşların maaşlarına yüzde 100’e varan artış sağlanmış olduğunu belirtti.

Üstel, halkın refah seviyesine yönelik atılan adımları açıklayarak, sosyal yardım ve cemile yardımı maaşlarına toplamda 8 bin TL, engellilere toplamda 4 bin TL ek katkı sağlandığını kaydetti. Bu kişilere yılda bir kez uygulanan hayat pahalılığının ikiye çıkarılmasıyla da birlikte, sosyal yardım ve vatandaşlarının maaşlarına yüzde 100’e varan artışlar yapıldığını belirtti.

Üstel, söz verdikleri gibi asgari ücretten vergi alınmasını durduklarını da söyledi.

Kamu çalışanlarının alım gücünü kaybetmemesi için “imkanların da ötesinde” artışlar yaptıklarını ifade eden Üstel, son bir yıl içinde bu çalışanlara yüzde 94.51’lik artış yapıldığını, vergi matrahlarında iyileştirmeye gidildiğini, 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki çalışanlara yüzde 6’lık brüt artış yaptıklarını dile getirdi.

