İlk 200 oy sayımında Faiz Sucuoğlu farklı önde

UBP Kurultay'ında oy sayımına geçildi.
İlk 200 oy pusulasının sayımı sonucunda Faiz Sucuoğlu açık ara önde.
Adayların ilk 200 oy sayımı sonuucnda aldığı oylar şöyle:
Faiz Sucuoğlu: 90
Hasan Taçoy: 58
Dursun Oğuz: 19
Ünal Üstel: 19
Nazım Çavuşoğlu: 14
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