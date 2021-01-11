"İki devletli çözümü sadece bizden çıkan bir fikir değil"

Egemen eşitliğin müzakere edilmesi gerektiğini herkese anlatmak için çaba harcadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, iki devletli çözümün sadece kendilerinden çıkan bir fikir olmadığını ilk olarak Crans Montana’da ardından da farklı dönemlerde Nikos Anastasiadis’in bu yönde paylaşımlarda bulunduğunu anımsattı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla basın toplantısı düzenledi

Basın toplantısında ilk sözü alan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu’yla ikili ilişkileri ele aldıklarını önce baş başa ardından da heyetler arası toplantılarla değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından da hükümet kurma çalışmalarının ardından KKTC halkının beklentilerini karşılamak için her türlü iş birliğine hazır olduklarını ilettiklerini söyledi.

Kıbrıs meselesinin önemli bir dönemeçten geçtiğine işaret eden Çavuşoğlu, 52 yıldır gerçekleştirilen müzakerelerden, siyasi eşitliğin Rumlarca benimsenmemesi ve Güney’in herhangi bir şeyi paylaşmak istememesi nedeniyle sonuç çıkmadığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı olduğundan beri müzakerelere hep olumlu yaklaştıklarını vurgulayarak, kendilerinin görüşlerini ortaya koyarak neyin görüşüleceğini değerlendirmek için 5+1 görüşme önerisinde bulunduklarını hatırlattı. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletleri Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Hole Lute’un bir süredir neyin müzakere edileceğini kararlaştırmak için taraflarla görüştüğünü hatırlatarak temasların bugün de Kıbrıs’ta devam ettiğini söyledi.

Egemen eşitliğin müzakere edilmesi gerektiğini herkese anlatmak için çaba harcadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, iki devletli çözümün sadece kendilerinden çıkan bir fikir olmadığını ilk olarak Crans Montana’da ardından da farklı dönemlerde Nikos Anastasiadis’in bu yönde paylaşımlarda bulunduğunu anımsattı.

“Gerçekçi olmak gerek, 52 yıl olmadı zorlamanın anlamı yok” diyen Çavuşoğlu, bugün Doğu Akdeniz konusunu da ele aldıklarını söyleyerek, paylaşım görüşülecekse, tüm paydaşların da yer alacağı bir görüşme yapılmasını doğru bulduklarını her ortamda dile getirdiklerini, AB yetkililerine de ilettiklerini kaydetti.

Maraş açılımı konusunda da değerlendirmede bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, açılım sürecinin sürdüğünü ve TC olarak bu çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirterek, KKTC’nin yaptığı çalışmalardan Rum devletinin rahatsız olmasına rağmen Rum halkının teşekkür ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, müzakere konusunda ortak tutumların netleştiğini ve iyi hazırlanmak için temasların sıklaşması gerektiğini belirterek, önümüzdeki günlerde TC Cumhurbaşkanı Yardımcısının sonrasında da kendisinin heyetlerle KKTC’yi ziyaret ederek çalışmaları yoğunlaştıracaklarını belirtti.

ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, Çavuşoğlu tarafından ağırlanmaktan onur duyduğunu belirterek “TC anavatanımızdır bu bilinçle çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

“Kıbrıs’ın, geçmiş bugün ve sonrasını değerlendirdik” diyen Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunun Türk milletinin davası olduğunu ulusal parametrelere karar verilip savunulması gerektiğini belirtti.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda 50 küsur yılın boşuna harcandığını hep söylediğini, şimdi de niye iki devlet temelinin olması gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Ertuğruloğlu, müzakere masasına Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti olarak oturdukça, KKTC’yi izolasyonlarla boyunduruk altına alma çabası devam ettikçe, 50 yıllık çabanın “boşunalığının” gözlemlendiğini belirterek, “Kıbrıslı Türkler toplum değildir devlet sahibi bir halktır” dedi.

Müzakerelerin eşitler arasında yapılması gerektiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, “5+1, yeni bir müzakere süreci görüşme başlıyor diye algılanmamalı müzakerelere devam edilecek mi ona karar verilecek bir adım bu çok önemli bir detay” dedi.

Ertuğruloğlu, Maraş’ta, açılanın kamu alanı olduğunu ifade ederek, “KKTC yönetimi altında açılacak olması önemli mülkiyete konusu sonra çözülecek, mülkiyet konusu Osmanlı vakıf malları dikkate alınarak ele alınacaktır” dedi.