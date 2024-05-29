"İki devletli çözümü destekleyin"

Cumhurbaşkanı Tatar uluslararası topluma, Kıbrıs'ta Ada'nın gerçeklerine, iki halkın, iki demokrasinin ve iki devletin varlığına dayanan bir çözümü destekleme çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosu Doğan F. Işık'ın, onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizleri kucaklamak, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı her yerde, ister KKTC'de, ister Anavatan Türkiye'de, ister İngiltere'de, ister Avustralya'da olsun, kalplerimizin tek attığını, kalbimizin öz vatanımız KKTC ile attığını tüm dünyaya göstermek için buradayım. Biz kendi dilimize, tarihimize, kültürümüze, geleneklerimize sahip bir halk olarak varlığımızı sürdürmekteyiz” dedi.

Tatar şöyle konuştu: “Kıbrıs'tan Avustralya'ya giden insanların gemiyle seyahat etmesi aylar sürerken, Kıbrıs'ta yaşanan sorunlar ve baskılar nedeniyle yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir halk düşünün. . . İki ülke arasında mektupların gönderilmesinin aylar sürdüğü, bugün sahip olduğumuz iletişim teknolojisinin ve internetin bulunmadığı bir dönem... Ancak buna rağmen dirençli, kahraman halkımız, hiç tanımadığı yeni bir ülkeye, yeni hayatlar kurmak için gelmiş, bunu yaparken de kültür ve geleneklerini korumayı başarmıştır. Çocuklarınızı ve torunlarınızı, çok kültürlü Avustralya'nın sosyal dokusunu zenginleştiren tarih ve kültürlerini öğreterek yetiştirdiniz."

Tatar uluslararası topluma, Kıbrıs'ta Ada'nın gerçeklerine, iki halkın, iki demokrasinin ve iki devletin varlığına dayanan bir çözümü destekleme çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk halkının haksızlığa uğramaya devam ettiğini, insanlık dışı izolasyona maruz bırakıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bunun uluslararası toplum tarafından verilen vaadlerinin yerine getirilmesiyle son bulması gerektiğini, Kıbrıslı Türklerin bireysel ve evrensel insan haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Öte yandan Avustralya'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Victoria binasını ziyaret ederek, tadilatının sürdüğü merkezin sembolik açılış törenine katıldı.

Merkezin tarihçesi ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi alan Tatar, sembolik açılış töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Victoria Kuzey Kıbrıs Türk Toplum Merkezi'nin kökleri 1949 yılına, yani 13 Kıbrıslı Türk'ün Ahmet Mustafa’nın evinde buluştuğu ve Kıbrıslı Türklere yönelik bir merkez satın alma fikrinin ilk kez tartışıldığı döneme dayanmaktadır. Kıbrıs Türk toplum merkezi açmaya vesile olan, kararlılık ve vizyona sahip olan herkese teşekkürlerimi sunmak isterim.”

