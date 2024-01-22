“İcraatlar her partiye mubah, bize yasak”

YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, T izinleri konusunda “Bu ülkede bazı icraatlar her partiye mubah, bize yasak” dedi

Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP’nin Ulukışla’da düzenlediği, kitle toplantıların üçüncüsünde konuştu. Arıklı taşıma izinleri konusuna değinerek “ Bu ülkede bazı icraatlar her partiye mubah bize yasak” dedi.

Bugüne kadar 23 bin civarında “taşıma izni” verildiğini belirten Arıklı, “Bu izinler gelmiş geçmiş bütün Bakanlıklar döneminde verildi, sıra YDP’ye gelince kıyametler kopuyor. Çünkü bazılarına göre YDP’liler bu ülkede hala eşit vatandaş değil. Onlar bazı hakları kullanamazlar. 23 bin izin geçmişte kimler tarafından hangi kriterlere göre verilmişse, yine aynı kurul, aynı tüzükle izinler vermiş. Ama dediğim gibi onlara mubah, bizlere günah” dedi.

Genel Sekreter Talip Atalay da YDP’nin “Verilemeyecek hesabı” olmadığını partiyi yıpratmaya çalışan kesimler bulunduğunu ifade etti.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz da, “YDP’nin bir bakanlık ve iki milletvekili ile neler yapabileceğini gördüler, son dönemde Başkanımıza ve YDP’ye yapılan saldırılar tesadüf değil. Her YDP kurultayı döneminde bu tür saldırılarla YDP yıpratılmaya çalışılıyor” dedi. Yaklaşan Kurultay’a da değinen Büyükyılmaz, YDP’nin giderek kökleşip büyüdüğünü gören kesimlerin bundan rahatsız olduğunu ve Parti içerisinde huzursuzluk yaratmak için operasyon düzenlediğini söyledi.









