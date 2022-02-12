“İç politikada çok büyük ayrılığımız yok”

UBP heyeti dün CTP’yi ziyaret etti. UBP lideri Sucuoğlu, UBP’nin fikirlerini içeren yazılı metni CTP’ye sunduklarını ve iç politikada çok büyük ayrılıkları olmadığını söyledi





Ulusal Birlik Partisi (UBP), hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret ederek görüştü.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından iki partinin genel başkanları Faiz Sucuoğlu ve Tufan Erhürman basına açıklamalarda bulundu.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, dördüncü ziyareti CTP’ye gerçekleştirdiklerini ve samimi bir ortamda yapılan görüşmede özellikle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu da etraflıca konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Sucuoğlu, UBP’nin fikirlerini içeren yazılı metni de CTP’ye sunduklarını ve bunun parti tarafından değerlendirileceğini aktararak, bu değerlendirmenin ardından gerekirse CTP ile yeniden bir araya gelinebileceğini ifade etti.

Pazartesi çıkacak sonuca göre gelecekteki yol haritasının belirleneceğini söyleyen Sucuoğlu, şu an ülkede en önemli konunun ekonomik krizden çıkış yolu bulunması olduğunu kaydederek, iki büyük partinin bu anlamda birlikte hareketinin ülkeye fayda getireceğine yönelik inancını dile getirdi.

İki partinin iç politikada çok büyük ayrılıkları olmadığını görmenin sevindirici olduğunu kaydeden Sucuoğlu, şu an için ekonomi ve ekonomik kaygıların dış politikadaki tutumdan daha çok önceliğe sahip olması gerektiği görüşünü de belirtti.

