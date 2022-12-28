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Hüseyin Cahitoğlu, yeniden Başbakanlık Müsteşarı

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Hüseyin Cahitoğlu, yeniden Başbakanlık Müsteşarı

Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı olarak seçilen Hüseyin Amcaoğlu, Başbakanlık Müsteşarı görevinden alındı; yerine İstatistik Kurumu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İstatistik Kurumu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu bugün itibarıyla kurum başkanlığı görevinden alındı; Cahitoğlu, yarından itibaren Başbakanlık Müsteşarı görevine atandı.
 

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Etiketler; #Başbakanlık #resmi gazete
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