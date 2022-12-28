Hüseyin Cahitoğlu, yeniden Başbakanlık Müsteşarı

Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı olarak seçilen Hüseyin Amcaoğlu, Başbakanlık Müsteşarı görevinden alındı; yerine İstatistik Kurumu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İstatistik Kurumu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu bugün itibarıyla kurum başkanlığı görevinden alındı; Cahitoğlu, yarından itibaren Başbakanlık Müsteşarı görevine atandı.

