Hükümetten yeni açılımlar

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ile 1 Milyar 97 milyon TL'lik ek anlaşma yapıldığını açıkladı

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Halkının ekonomik olarak rahatlaması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile ek protokol imzalandığını ifade ederek, bu çerçevede 1 milyar TL üzerinde bir kaynağın KKTC’ye aktarıldığını söyledi.

Türkiye ile imzalanan ek protokol ile tarihi eser bakım ve onarımı için 28 milyon TL, eğitim 3 milyon 800 bin TL ayrıldı, Masa, sandalye, bilgisayar gibi okulların alt yapısı tamamlanacak.

Güvenlik alanında harcanmak üzere 15 milyon TL ayrıldı. Hava alanında yeni önlemler gerekecek. Bu kaynak alana harcanacak.

Sağlık alanında harcanmak üzere 50 milyon TL katkı yapıldı. Bu kaynak ile özellikle kanser hastalarının ilaçlarına yönelik önemli bir kaynak elde edilecek.

Elektrik Kurumu’ndaki borç ödenmesi için 900 milyon TL kaynak yaratıldı. Toplamda 1 milyar 97 milyon TL bir kaynak yaratıldı. Bunun için ek bir protokol imzalanacak ve KKTC bütçesine katkı olarak aktarılacak

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salı günü adaya geleceğini ve bir protokol imzalayacaklarını söyledi.

Üstel, Oktay’ın gelmesi ile birlikte açıklanacağını, Tarım spor ulaştırma sosyal yardımlar ile ilgili açılımlar olacağını dile getirdi.

HALKIN RAHATLAMASI İÇİN İCRAATLAR

Başbakan Üstel, UBP- DP -YDP Koalisyon Hükümetinin göreve başladığı kısa dönemde halkın ekonomik olarak rahatlaması için icraatlar yapıldığını belirterek bunları sıraladı.

20 Mayıs’ta hükümete geldiklerini ifade eden Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisinin iki ay dolu dolu çalıştırıldığını, hiç ara vermeden komitelerde çalıştıklarını, yasa çalışmalarının muhalefet milletvekillerinin de katılımıyla hazırlandığını, can alıcı yasaların da meclisten geçirildiğini anlattı.

28 yasa geçirdiklerini, bütçenin de yasalara dahil olduğunu ifade eden Üstel, belediyeler reformu yasası, sanayi bölgeleri ve milli eğitim ile ilgili yasaların geçirildiğini, hal yasası gibi önemli yasaların da komitede görüşülüp ülkeye kazandırılacağını söyledi.

16 Kasımdan itibaren seçim yasaklarının başlayacağını, yerel seçim çalışmalarının hız kazanacağını ancak Meclisi çalıştırma niyetinde olduklarını ifade eden Üstel, yasamada yapılan çalışmalar yanında halkın ekonomik olarak rahatlaması için adımlara devam edeceklerini kaydetti.











Anavatan Türkiye’nin protokol dışında da KKTC’ye yardımlarının sürdüğünü, bu çerçevede Türkiye’den KKTC’ye 1 milyar 300 milyon TL civarında bir katkının yapılacağını ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın önümüzdeki hafta ülkeyi ziyaret edeceğini ve teşvik ile yardım gibi müjdeleri birlikte vereceklerini söyledi.

ASGARİ ÜCRET VE KATKI PAYLARI..

Asgari Ücretten vergi alınmaması kararının da alındığını ve uygulandığını ifade eden Üstel, Eylül 2022 – Aralık 2022 işveren katkı payının yüzde 50’sinin ve Ekim 2022 – Aralık 2022 beş kişiye kadar çalışanı bulunan işveren işveren yatırımlarının yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılanacağını kaydetti.

Bu sayının yaklaşık 6 bin 300 kişi olduğunu ifade eden Üstel, “47/2010” sayılı yasa kapsamında kamu çalışanlarına maaş artışı için protokol imzalandığını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, tarım sektörüne yönelik destekler verildiğini de ifade ederek, Tarımcılara gübre desteği verildiğini, ayrıca 10 kuruşluk elektrik teşvikinin 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren 70 kuruşa çıkarıldığını söyledi.

Üstel, elektrikte de 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak çoklu tarife sistemine geçildiğini ifade etti.

25 MEGAWAT GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

Turizm ve sanayiciyi desteklemek amacıyla çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Üstel, bu çerçevede Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından tüm finansman maliyeti Birlik ve Oda tarafından karşılanmak üzere 25 megavat büyüklüğünde güneş enerji santrali kurulmasına izin verildiğini ifade etti. Üstel, Kurulacak olan bu santralin şebekeye dahil edileceğini kaydetti, çalışmaların başladığını söyledi.

Elektrikte faiz affı getirildiğini ve Peşin ödemelerde faizin yüzde 80’inin silindiğini ifade eden Üstel, öğrencilere kısmi af, Muhaceret Affı ve Kamu alacakları ile ilgili vergi affı getirildiğini söyledi.

DÜZENLEMELER

Başbakan Ünal Üstel, düzenlemelerle ilgili de şunları kaydetti:

“Devlete ait taşınmazlar ile Vakıflar İdaresine ait taşınmazların tüm kiralamalarının bundan sonraki süreçte Türk Lirası üzerinden yapılması ve her yıl gerçekleşecek enflasyon oranlarına göre de artış yapılması yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

İhalelerde müteahhitlerimizin döviz krizinden dolayı yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve ihalelerin sonuçlanabilmesi adına fiyat farkı uygulanması ile ilgili tüzüğümüzde düzenlemeler yapılmıştır.”

Girne-Alsancak yolunun yapılması için kaynak bulundu. İhale tamamlandı. En geç Mart ayında tamamlanacak. Girne Çatalköy bütçesi ayrıldı, ihale açılıp çalışmalar hemen başlatılacak. Lefke-Güzelyurt yolu tamamlandı.

Pandemi koşullarının rahatlaması sonrasında fonksiyonlar incelenerek Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinin yükünü hafifletecek ve hizmet kalitesini yükseltecek adımlar atıldı.

