“Hükümetin söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor”

Hükümetin söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutmadığını belirten CTP lideri Erhürman, Meclis’in itibarının da yerle bir edilmeye devam edildiğini kaydetti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu memlekette Anayasa ihlalinin teamül haline gelemeyeceğine dikkat çekti. Anayasa’nın geçtiğimiz dönem ihlal edilerek ara seçim yapılmamasını da hatırlatan Tufan Erhürman, “Şimdi onu teamül haline getireceksiniz ve seçimi erteleyeceksiniz. Buna izin vermeyiz” diye konuştu.

Hükümetin söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutmadığının altını çizen Erhürman, Meclis’in itibarının da yerle bir edilmeye devam edildiğini kaydetti. Meclis Başkanlığı seçiminin dört tur sürüklendiğini hatırlatan Erhürman, “Beşinci tura girmeden vekilleri çağırıyorsunuz aşağıya ve beşinci turda seçtiğinizi söylüyorsunuz. Meclis Başkanlığını da itibarsızlaştırdınız. Bu da yetmedi, hükümetin itibarını da bitirdiniz. Bakanlar Kurulu listesi açıkladınız, söylentilere gülüyorum dediniz. O laflar edildikten iki gün sonra, Antalya’ya gitmenin hemen öncesinde aniden duyduk ki Sayın Oğuzhan Hasipoğlu da istifa etmiş. Siz kendi oluşturduğunuz hükümeti istediğiniz gibi oluşturamıyorsunuz. Memleket şimdi böyle bir hükümete güven duyacak ve bu krizin ortasında bu hükümet de memleketi yönetecek” diye konuştu.

Hükümetin kendi içinde bir bütünlük tablosunun olmadığını vurgulayan Erhürman, sokaktaki insanların temel derdinin, geçim derdi olduğuna dikkat çekti.

Elektriğe zammının, hayat pahalılığını da artıracağını yineleyen Erhürman, memleketin enkaza çevrildiğini kaydetti. Haziran ayında hayat pahalılığının yüzde 50 çıkması durumunda ne yapılacağını soran Erhürman, tüm bunların hesaplarının şimdiden yapılması gerektiğine dikkat çekti.

