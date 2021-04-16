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"Hükümetin öncelikleri toplumun, çalışanların sorunları değil"

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TDP Genel Başkanı Özyiğit, hükümetin önceliklerinin toplumun, çalışanların sorunları değil, parti içi seçimler ve atamalar olduğunu iddia ederek, sendikaların, örgütlerin sokağa inmekten başka bir alternatifi kalmadığını söyledi.

"Hükümetin öncelikleri toplumun, çalışanların sorunları değil"
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Sendikal Platform heyetiyle görüştü ve TC-KKTC arasında imzalanan protokol, çalışma yaşamı ve gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yeşim Dede ile Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın da görüşmede hazır bulundu.

“SENDİKALARIN, ÖRGÜTLERİN SOKAĞA İNMEKTEN BAŞKA ALTERNATİFİ KALMADI”

Özyiğit, örgütlü yaşama yönelik her türlü çalışmanın, icraatın yanında durmaya devam edeceklerini belirtti.

“Yıllardır imzalanan protokollerde hep çalışanların hakları ile kurumların masaya konduğunu, son imzalanan protokolde de çalışma barışını bozacak, örgütlü yaşamı pasifize edecek, toplu iş sözleşmelerini etkisiz kılacak maddeler olduğunu” öne süren Özyiğit, “TDP olarak ister muhalefette isterse hükümette olalım duruşumuz açık ve nettir. Kurumlarımızın devredilmesi, çalışanların haklarının budanması ve örgütlü yaşamın etkisiz kılınmasına he platformda karşı durmaya devam edeceğiz” dedi.

“Hükümetin çalışma yaşamını tüm paydaşlarla birlikte ele alarak sorunlara ortak çözümler üretmek yerine ‘ben yaparım olur’ mantığında ısrar ettiğini” öne süren Özyiğit, “toplanamayan vergilerin toplanması, savurganlıktan vazgeçilmesi, yeni milyonlarca liralık Cumhurbaşkanlığı sarayı yapma sevdasından vazgeçilmesi ve servet vergisinin gündeme alınması” gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, hükümetin önceliklerinin toplumun, çalışanların sorunları değil, parti içi seçimler ve atamalar olduğunu iddia ederek, sendikaların, örgütlerin sokağa inmekten başka bir alternatifi kalmadığını söyledi.

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