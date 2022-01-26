“Hükümetin ikili mi üçlü mü olacağı belli değil”

Henüz kurulacak koalisyonun ikili mi üçlü mü olacağının belli olmadığını söyleyen Sucuoğlu, ne kadar az koalisyon ortağı olursa hükümetin o kadar istikrarlı olacağına inandıklarını ancak halkın iradesinin böyle bir koalisyonu uygun gördüğünü belirtti ve önceki koalisyonlarda yaşanan nisap sıkıntısını tekrardan halka yaşatma lükslerinin olmadığını kaydetti



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, gidişatın hükümetin UBP başkanlığında kurulacağı yönünde olduğunu belirterek, Meclis’e giren diğer 4 partiyle bir an önce görüşmeye başlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi partilerle seçim sonrası değerlendirmeleri çerçevesinde son görüşmeyi Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’yla yaptı.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun da hazır bulunduğu kabulün ardından, Sucuoğlu basına açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’la seçim sonuçları ve hükümetin kurulmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Görüşlerimizi, seçimin değerlendirmesi ve ülkenin genel ekonomik durumunu geniş çerçevede konuştuk. Gayet verimli bir toplantımız oldu” dedi.

“ÖNGÖRÜŞMELER BAŞLADI”

Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandıktan 10 gün sonra Meclis’te bir yemin töreni olacağını ve daha sonra resmi temasların başlatılacağını hatırlatan Sucuoğlu, bu sürede boş durmayacaklarını, halihazırda ön temasları başlattıkları partilerle görüşmelere devam edeceklerini, resmi görevlendirmeden sonra da hızlı bir şekilde hükümeti kurma çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti.

Sucuoğlu, “6-7 Şubat’ta yemin töreni sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı yetkiyi verecek. İnşallah şubatın ilk yarısı Bakanlar Kurulu da Meclis’e sunulmuş olur ve hızlı şekilde çalışmalara devam ederiz” dedi.

“ÜLKENİN DAHA FAZLA VAKİT KAYBETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Geçen dönem Cumhurbaşkanı’nın görevi kendilerine pazartesi günü verdiğini, cumartesi günü ise Bakanlar Kurulu’nu Meclis’e sunduklarını anımsatan Sucuoğlu, “İnşallah bu defa da böyle olur. Bu ülkenin özellikle içinde bulunduğu durum nedeniyle daha fazla vakit kaybetmesi mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, parti olarak henüz bir hükümet şekillendirmesi yapmadıklarını söyleyerek, mevcut 4 partiyle de görüşeceklerinin altını çizdi; “Dünya görüşü, Kıbrıs sorunu ve diğer konularda farklı düşüncelerde olabiliriz. Ama politika çözüm üretme sanatıdır” ifadelerini kullandı.

“İSTİKRAR ŞART... HEDEFİMİZ 5 YILLIK BİR HÜKÜMET”

Kurulacak hükümette istikrarın şart olduğunu ve kısa süreli değil, 5 yıllık bir hükümet kurmayı hedeflediklerini kaydeden Sucuoğlu, seçilme gailesi olmadan, arzu edilen ekonomik adımları atacak bir hükümet kurmak istediklerini belirtti ve “İş ola bir hükümet düşüncesinde asla değiliz” dedi.

Sucuoğlu, böyle bir hükümetin de sinyallerini aldıklarını vurguladı.

“KOALİSYON İKİLİ Mİ, ÜÇLÜ MÜ BELLİ DEĞİL… NİSAP SIKINTISI YAŞATMA LÜKSÜMÜZ YOK”

Henüz kurulacak koalisyonun ikili mi üçlü mü olacağının belli olmadığını da söyleyen Sucuoğlu, ne kadar az koalisyon ortağı olursa hükümetin o kadar istikrarlı olacağına inandıklarını ancak halkın iradesinin böyle bir koalisyonu uygun gördüğünü belirtti ve önceki koalisyonlarda yaşanan nisap sıkıntısını tekrardan halka yaşatma lükslerinin olmadığını kaydetti.

“KOMİTELER UBP’NİN KONTROLÜNDE”

Sucuoğlu, Meclis komitelerinde UBP’nin sayısal olarak fazla olduğuna da işaret ederek, “UBP hükümette olsa da olmasa da komitelerin kontrolü UBP’de olacaktır” dedi.

