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“Hükümetin beyin ölümü gerçekleşti”

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Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Lefkoşa Açık Pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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“Hükümetin beyin ölümü gerçekleşti”
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Çakıcı, alışveriş yapan vatandaşların sebze ve meyve fiyatlarının yüksek oluşundan yakındığını belirterek, hükümetin bu konuda önlemler almasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. TKP'nin 2018 Seçim Manifestosu'nda yer verdiği ve pandemi döneminde insanların belini daha çok büken yüksek faizler konusunda değerlendirmelerde bulunan Çakıcı, Faiz Yasası'nın gerekliliğine işaret etti. Çakıcı, şu andaki bankacılık sisteminin bankaları tefeci konumuna getirdiğini kaydederek, pazar yerinde satış yapan esnaf ve halkın birçoğunun bu konuda ciddi mağduriyetler yaşadığını söyledi.
Çakıcı, şöyle konuştu,
“KKTC’de toplanan mevduatların da KKTC’deki yatırımcılara, iş insanlarına, esnafa, pazarcıya daha düşük faizlerle kredi sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır. Toplanan mevduatlar yurt dışına hemen hemen tümü gönderiliyor. Türkiye’de olduğu gibi toplanan mevduatların %80’i KKTC’de kullanılmalıdır. Maalesef hükümetin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Bu başıbozuklukla bir yere varamayacağız. Ayağa kalkmalı ve mücadele etmeliyiz”
 
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