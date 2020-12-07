banner480
banner572
Hekimler fidan dikti
Hekimler fidan dikti
12 0
“Çıkmazdayız”
“Çıkmazdayız”
24 0
 
“AB'nin yaptığı tarihi bir hataydı”
“AB'nin yaptığı tarihi bir hataydı”
25 0
Sorumlular hâlâ bulunamadı
Sorumlular hâlâ bulunamadı
159 0
Hentbol U18 Ligleri’nde ilk hafta tamamlandı
Hentbol U18 Ligleri’nde ilk hafta tamamlandı
10 0
Bluefin minikleri,havuza damga vurdu
Bluefin minikleri,havuza damga vurdu
18 0
Pizza Town’a görkemli açılış
Pizza Town’a görkemli açılış
131 0
banner529
banner570

Hükümeti kurma görevi yeniden Saner'de

banner476

banner577
Hükümeti kurma görevi yeniden Saner'de

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma görevini yeniden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner’e verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, saat 16.00’da Saner’i kabul ederek, görüştü. Saner, görüşmeden çıkışta yaptığı açıklamada, dün akşam görüştüğü Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile bu akşam 17.00’de yeniden görüşeceğini söyledi.

Ülkeyi Mayıs 2019’dan beri yöneten UBP-HP hükümeti, HP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hükümetten çekilmesiyle bozulmuş ve UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ın 18 Ekim'de Cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana hükümet boşluğu yaşanmaktaydı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini 7 Kasım'da verdiği UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen CTP, HP, DP, TDP ve YDP temsilcileriyle temaslarda bulunmuş ancak bir sonuca varamayınca görevi iade etmişti.

Bunun üzerine hükümeti kurma görevi 21 Kasım’da CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verilmiş ve Erhürman, süresi dolmadan görevi 5 Aralık'ta geri vermişti.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.