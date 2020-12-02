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Hükümeti kurma çabaları sürüyor

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Hükümeti kurma çabaları sürüyor
Hükümeti kurma çabaları çerçevesinde, siyasi partilerin iç değerlendirmeleri bugün de devam ediyor. 
UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in hükümeti kurma görevini iade etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Kasım’da görevi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a vermişti. 
Erhürman’ın çağrısıyla HP Genel Başkanı Yenal Senin, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yemekte buluşarak, dörtlü koalisyon hükümetine yönelik değerlendirme yapmıştı. 
Bu görüşmenin ardından siyasi partilerin kendi içlerindeki değerlendirmenin devam ettiği öğrenildi. 
Erhürman’ın cumartesi gününe kadar hükümeti kuramaması halinde 15 günlük sürenin dolması üzerine hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanına iade etmesi gerekiyor.
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