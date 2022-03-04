Hükümete 29 kabul, 20 ret





UBP-DP-YDP hükümeti Cumhuriyet Meclisi’nde güvenoyu aldı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Geçici Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında dün saat 10.36’da toplandı.

İlk olarak Başbakanlığın 2020 Mali Yılı bütçesi bütçe uygulaması sonuçları bilgiye sunuldu.

Ardından güvenoyu için yapılan açık oylamada, 29 milletvekili kabul, 20 milletvekilli ret oyu kullanırken, CTP milletvekili Biraz Hamzaoğlulları ise oylamaya katılmadı.

Oylamada muhalefet partileri, CTP ve HP ret oyu kullandı.

kullanırken, CTP milletvekili Biraz Hamzaoğlulları oylamaya katılmadı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, oylamanın ardından söz alarak, teşekkür etti ve zor süreçte kurulan hükümetin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü gündeminde bulunan Başkanlık Divanı Seçimleri ise oy birliğiyle gelecek oturuma ertelendi.

Meclis’in bugünkü oturumu sonra erdi, bir sonraki toplantı 7 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

