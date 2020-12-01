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Hükümet yok ama bakanlar görevinin başında

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Özersay, ortada bir hükümet olmasa da bakanların görevinin başında olduğunu vurguladı

Hükümet yok ama bakanlar görevinin başında
 
 
Meclis’te kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ortada bir hükümet olmasa da bakanların görevinin başında olduğunu kaydetti.
Dış politikayla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek gerekli inisiyatifi aldıklarını anlatan Özersay, buna AP’nin Maraş’la ilgili kararı hakkında Cumhurbaşkanlığı’nca yapılan resmi açıklamayı örnek verdi; ilgili açıklamanın taslağının Cumhurbaşkanlığı ile istişare halinde Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlandığını söyledi.
Yeni hükümet kurulmasa da İngiliz Yüksek Komiseri ile İngiltere’den gelen yetkililerle BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile çeşitli toplantılar yaptığını dile getiren Özersay, istişarelerin devam ettiğini anlattı.
Türkiye’den gelen yetkililerle de fikir egzersizleri yapıldığını, buraya da katkılar yapıldığını kaydeden Özersay, hükümet kurulmasa da çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.
Özersay “Yeni hükümet kurulmamış olsa da bakanlar olarak bizler görevlerimizi yerine getiriyoruz” dedi.
 
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