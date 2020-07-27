"Hükümet süreçlere liderlik yapamıyor"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, erken seçim söylentilerinin hükümetin bittiğinin göstergesi olduğunu, yürütmenin ülkedeki süreçlere liderlik yapmadığını savundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, salgın süreci ile birlikte yaşanan ekonomik sıkıntılara değinerek, tek bir kişinin dahi işsiz kalmasına ve herhangi bir iş yerinin kapanmasına tahammülleri olmadığını vurguladı.

İnsanların işsiz kalırken, sağlık endişeleri yaşanırken ve iş yerleri kapanırken ülkenin “hükümet senaryoları” ile boğuştuğunu anlatan Erhürman, “yönetim boşluğuna” dikkat çekti.

Erhürman, hükümetin içerisinde “sorumsuzluk, basiretsizlik ve ciddiyetsizlik bulunduğunu” ileri sürerek, hükümet edenlerin, halkın gailesini çekmediğini savundu.

Ana muhalefet, CTP lideri Erhürman, basın mensupları, yayın yönetmenleri ve yazarlar ile bir araya geldi.

“15 BİN KİŞİ İŞTEN DURMA BAŞVURUSU YAPTI”

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, ülkede ekonomiye dair ciddi sorunlar olduğunu söyledi, son durumla ilgili şunları kaydetti:

“4 buçuk ayda resmi olarak işsiz 840 KKTC yurttaşı kişi var. Bu resmi rakamlar dışında binlerce insan var. İşsizlik sigortasını bin 500 liraya indirdiler, bu parayla geçinen insanlar var. Bin 200 insan da yine resmi rakamlara göre kısmı çalışmaya geçti. Peki kaç kişi işten durdu? 15 bin kişi işten durma başvurusu yaptı.”

“İNTİKAMCI DAVRANMADIK, YARDIMCI OLMAK İSTEDİK”

Ülkede olağan bir dönem yaşanmadığını söyleyen Erhürman, tüm dünyanın aynı süreçten geçtiği için yüksek sesle bir muhalefet yerine yapıcı olduklarını ve halkı korumak istedikleri için intikamcı davranmadıklarını, yardımcı olmak istediklerini vurguladı.

Salgın sürecinde halkın başarısına şahitlik ettiklerini de söyleyen Erhürman, “Ancak hükümete, kendilerine şu soruyu yöneltmelerini istedik: Biz niye kapanmıştık? Sağlık sistemimiz çok sayıda vakaya hazır değildi, bunu biliyorduk. Hazırlıkların tamamlanmasını istedik. Pandemi hastanesinin gerekliliği halen eylemlerle hükümete anlatılmaya çalışılıyor. Hep kulaklar tıkandı. Şimdi alınan kararlar çok riskli” dedi.

“KURUL KARARLARINA DAHİ UYMUYORLAR”

Pandemi sürecinde tek kriz merkezi, tek bilim kurulu, tek ağızdan ve düzenli şeffaf açıklamalar istediklerini söyleyen Erhürman, hükümetin bilimsel verilerle açıklamalarda bulunan kurul kararlarına dahi uymadığını öne sürdü.

“Hükümet sağlığa ilişkin yönetim gibi ekonomide de yakıcı sonuçlar üretti. İşsizlik ortada” diyen Erhürman “imar planı felaketi ile yeni işsizler yaratılacağını, CTP olarak da tek bir kişinin işsiz kalmasına, iş yerinin kapanmasına izin veremeyeceklerini, buna tahammüllerinin kalmadığını” vurguladı.

“ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞIRSA MALİYE AYAKTA KALIR”

Maliyenin bir şirket olmadığını ve ancak özel sektör çalışırsa maliyenin ayakta kalacağını söyleyen Tufan Erhürman, “Bu gidişle yeni senede Türkiye’den iki kat para istemek zorunda kalacağız. Kendi ayaklarımız üzerinde durma noktasında süratle uzaklaşıyoruz” dedi.

“KOORDİNASYON YOK”

Konuşmasında, “Cumhurbaşkanlığı ile hükümet arasında koordinasyon eksikliği” olduğunu ifade eden Erhürman, “Yaşadığımız sorunlar yetmezmiş gibi yürütme organı içerisinde bir didişme, karşılıklı suçlamalar başladı. Cumhurbaşkanı ile hükümet arasında koordinasyon sağlanamıyor, liderlik yapılamıyor. Yeni hükümet senaryoları ile boğuşuyoruz” şeklinde konuştu. Erhürman, ülkenin bölünerek yönetilmeye çalışıldığını, yürütmenin sürece liderlik yapmadığını iddia etti.

“ERKEN SEÇİM LAFI HÜKÜMETİN BİTTİĞİNİN GÖSTERGESİ”

“Ülkede bir yürütme var ve Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı bu sürece liderlik yapmıyor” diyen Tufan Erhürman, bir soru üzerine, “Bir liderlik sorunu vardır, süreçlere liderlik edilmiyor. Her alanda ülkeye liderlik için kendimi hazır görüyorum. Çünkü bunun için ortak çözümler üretmeye ve diyaloğa ihtiyaç vardır. Oysa bunun aksine ülke bölünerek yönetilmek isteniyor” yanıtını verdi.

Erhürman, kendilerinin ülkeye dair gaileleri olduğunu da söylerken, CTP’nin erken seçime her zaman hazır bir parti olduğunu ve Başbakan’ın da erken seçimi telaffuz etmesinin bu hükümetin artık bittiğinin göstergesi olduğunu ifade etti