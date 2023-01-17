Hükümet ortakları Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Başbakan Ünal Üstel, Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.
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