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Hükümet ortakları, Ankara'ya gidiyor

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Hükümet ortakları, Ankara'ya gidiyor
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Başbakan Ünal Üstel, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

Üstel’e hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik edecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Üstel temasları kapmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelecek.

Üstel’in Ankara programı sırasında, bir süre önce imzalanan TC - KKTC Mali İşbirliği Protokolü’nün uygulama detayları gözden geçirilecek.

Üstel, temasları kapsamında, Anıtkabir’i de ziyaret edecek.

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