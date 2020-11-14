banner480
banner69
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
13 0
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
13 0
 
32 0
YDÜ rahat kazandı: 67-38
YDÜ rahat kazandı: 67-38
15 0
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
123 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
47 0
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
35 0
banner529

Hükümet kurma çalışmaları hızlandı

banner476

Hükümet kurma çalışmaları hızlandı

CumhurbaşkanıTatar tarafından hükümeti kurma görevi verilen UBP Başkan Vekili Ersan Saner’in üçlü hükümet kurma yani UBP-DP-YDP hükümetini kurma çabasında sona gelindi.

Bugün ilk görüşmeyi YDP yetkilileri ile yapan Saner, 3lü koalisyon konusunda anlaşmaya çok yakın..
YDP'de yapılan görüşme sonrasından açıklama yapan YDP Başkanı Arıklı erken seçim tarihi konusunda anlaşamadıklarını bu konunun DP yetkilileri ile de görüşülmesi sonrasında netlik kazanılacağını kaydetti.

UBP-DP- YDP hükümetinin kurulması için ortaya çıkan pürüzlerin ortadan kalkması için 3 partinin başkanları ve heyetleri UBP Genel Merkezinde bir araya geldi.. 

Sadece DP Heyetiyle bir araya gelmesi beklenirken UBP’deki toplantıya YDP Başkanı Erhan Arıklı da katıldı. 
Bakanlık dağılımlarının belirleneceği kritik toplantıda YDP’ nin ısrarlı olduğu erken seçim tarihinin de netleşmesi bekleniyor..

Gecenin ilerleyen saatlerinde yeni hükümet konusunda uzlaşıya varılacağı öğrenildi.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.