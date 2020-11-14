Hükümet kurma çalışmaları hızlandı

CumhurbaşkanıTatar tarafından hükümeti kurma görevi verilen UBP Başkan Vekili Ersan Saner’in üçlü hükümet kurma yani UBP-DP-YDP hükümetini kurma çabasında sona gelindi.

Bugün ilk görüşmeyi YDP yetkilileri ile yapan Saner, 3lü koalisyon konusunda anlaşmaya çok yakın..

YDP'de yapılan görüşme sonrasından açıklama yapan YDP Başkanı Arıklı erken seçim tarihi konusunda anlaşamadıklarını bu konunun DP yetkilileri ile de görüşülmesi sonrasında netlik kazanılacağını kaydetti.

UBP-DP- YDP hükümetinin kurulması için ortaya çıkan pürüzlerin ortadan kalkması için 3 partinin başkanları ve heyetleri UBP Genel Merkezinde bir araya geldi..

Sadece DP Heyetiyle bir araya gelmesi beklenirken UBP’deki toplantıya YDP Başkanı Erhan Arıklı da katıldı.

Bakanlık dağılımlarının belirleneceği kritik toplantıda YDP’ nin ısrarlı olduğu erken seçim tarihinin de netleşmesi bekleniyor..

Gecenin ilerleyen saatlerinde yeni hükümet konusunda uzlaşıya varılacağı öğrenildi.