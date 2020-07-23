“Hükümet (kaldıysa) sorumluluğunu hatırlasın”

TDP milletveki Çeler, hükümet ortaklarının kendi arasındaki kavganın artık meclis çalışmalarına da yansıdığını belirterek, “Hükümet, sorumluluğunu hatırlasın ve toplum yararına icraatlara yönelsin, toplumun ihtiyacı da beklentisi de bu yöndedir”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, Meclis Genel Kurulu’nda nisap sağlanamamasının ardından muhalefet partileri tarafından Meclis’te düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, hükümet ortaklarının kendi arasındaki kavganın artık meclis çalışmalarına da yansıdığını belirterek, “Hükümet, sorumluluğunu hatırlasın ve toplum yararına icraatlara yönelsin, toplumun ihtiyacı da beklentisi de bu yöndedir” dedi.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen pandemi nedeniyle Mart ayından beridir ülkede olağanüstü günlerden geçildiğini belirten Çeler, ilk dalganın toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi ve önlemlere uyması nedeniyle en az hasarla atlatıldığını kaydetti. Muhalefet partileri olarak da bu olağanüstü dönemde hükümete yardımcı olmaya çalıştıklarını, birlikte hareket etmenin toplumun faydasına olacağı bilinciyle yapıcı olduklarını belirten Çeler, muhalefetin ve örgütlerin ortaya koyduğu önerilerin hükümet tarafından hep göz ardı edildiğini kaydetti.

Çeler, gelinen aşamada hükümetin açılım kararı ile birlikte kontrolsüz bir durum ortaya çıktığını, bunun neticesinde de 22 günde 22 yeni vakanın ortaya çıktığını, karantina bölümünün kısa sürede dolduğunu belirtti.

Pandemi döneminde çalıştırılmayan ve anayasaya aykırı şekilde alınan birçok kararın ve kanun hükmünde kararnamenin yasalaşması ve toplum yararına çalışmaların devam ettirilmesi amacıyla Meclis toplantılarının seçim yasaklarına kadar sürmesi yönünde tüm partilerin ortak kararıyla meclis toplantılarının sürdüğünü ancak kendi arasında kavgaya tutuşan hükümet ortaklarının meclis çalışmalarına da katılmamaya başladıklarına dikkat çeken Çeler, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bugünkü Meclis oturumuna da hükümetten hiçbir bakan ve milletvekilinin katılmadığını, buna yönelik yapılan eleştiriler karşısında da sanki yine suçlu muhalefetmiş gibi konuşmalar olduğunu belirten Çeler, “Toplum kimin ne yaptığını, ne yapmadığını, neyin ne olduğunu çok iyi biliyor” dedi.

Hükümet ortaklarının kendi arasındaki kavgayı bırakarak sorumluluğunu hatırlaması ve toplum yararına icraat yapmak istemesi halinde, muhalefet olarak buna katkı koymaya hazır olduklarını belirten Çeler, “Hükümet, sorumluluğunu hatırlasın ve meclis çalışmalarına değer versin, toplumun ihtiyacı da beklentisi de bu yöndedir” dedi. Çeler, bu durumun devam etmesi halinde muhalefet olarak ne yapacaklarını birlikte karar vereceklerini de ifade etti.

