Hükümet “borçlanarak borç ödeyiniz’ diyor”

“CTP lideri Erhürman “Özel sektör ayakta kalmazsa, maliye de ayakta kalamayacak dedik, tam da dediğimiz yaşandı. Önce özel sektör çöktü, şimdi de Maliye çökmeye başladı” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Naci Talat Vakfı’nda bir basın toplantısı düzenledi.

CTP lideri Tufan Erhürman, işletmelere “düşük faizle ödeyemediğiniz borcu, geliniz yüksek faizle yeniden borçlanarak ödeyiniz” dendiğini belirtti.

“Özel sektör ayakta kalamazsa Maliye de ayakta kalamaz demiştik” görüşünü yineleyen Erhürman, “Şu anda bu noktaya geldik” şeklinde konuştu.

Erhürman, işsiz insanların sayısının arttığını belirtti, “Çalışma Bakanı’ndan işsiz insanların ya da kapanan işyerlerinin net sayısını istedim, bir kez daha bunu alamadım” dedi.

“11 aydır veriler üzerinden konuşamıyoruz, bu çok acıdır” diyen Erhürman, pandeminin ekonomik etkilerinin birkaç yıla yayılacağını ön gördüklerini anımsattı.

“Özel sektörü ayakta tutamazsak, oradan topladığımız vergilere de ulaşamayacağız, bu kriz eninde sonunda Maliye’yi de vuracak” uyarısı yaptıklarını belirten Erhürman, o noktaya gelindiğini belirtti.

Erhürman şöyle konuştu:

“Biz nisan ayında özel sektörü, esnafı, işçileri desteklemeyi önermiş, bunun için borçlanma istemiştik. O dönem düşük faizli borçlanma fırsatı yitirildi. Bu devlet Mayıs’ta % 9.74 üzerinden borçlanmaya gitti; Aralık’ta % 20.02’yle borçlanmaya gidildi. Neredeyse iki katı faiz ödendi. Şimdi de yine yüksek faizle 500 milyon TL borçlanma kararı var ancak bir harcama planı yok. Özel sektör ayakta kalamazsa Maliye de ayakta kalamaz demiştik. Şimdi bakıyoruz borçlanma içinde yine esnafa, özel sektöre ne verilecek bilmiyoruz.”

TÜRKİYE’YLE PROTOKOL

Türkiye’yle yapılan anlaşmaya da değinen Erhürman, ortada üç farklı rakam olduğunu söyledi, “Şimdi yeni protokol imzalanacaksa özel sektöre, savunmaya, alt yapıya ne kadar geleceğini yine bilmiyoruz” dedi.

“TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gelecek, ülkeye kaynak gelecek, mali protokol imzalanacak” beklentisi yaratıldığını anımsatan Tufan Erhürman, ancak mali protokol imzalanmadığı gibi ekonominin esas ihtiyaçlarına yönelik bir adım atılmadığını da belirtti.

Bu protokollerde Türk Lirası kullanımından kaynaklanan değişimin de dikkate alınmasını ısrarla istediklerini belirten Erhürman, “Biz uygulamayacağız bir protokolü imzalamayız, imzalanan protokolü de uygularız. Bu anlayışta olduk. Ancak görüyoruz ki öyle olmuyor, söylenen rakamlar da gelmiyor” dedi.

Erhürman, gelirleri olmamasına rağmen sahada olan gazetecilere hayranlığını paylaştı, ayrıca sağlık çalışanlarından polise, belediye emekçilerinden tüm sahadaki herkese yürekten teşekkür etti.

KURUMSAL YAPI

Tufan Erhürman, Türkiye’yle imzalanan protokol sürecinde, Kıbrıs Türk kurumsal yapısının tamamen görmezden gelinmesinin de kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Erhürman, ekonomiyle ilgili devamla şunları söyledi:

“2020 yılından kalan borç, 2021 şubatta ödendi. Yine işveren üzerinden ödendi. O zaman niye bu ödemeyi geciktirdiniz.

Kapanmadan zarar gören işletmelere ödeme yapacaklar dediler. Peki zarar görmeyen var mı? İşletme diyorsunuz ama asıl zarar gören de işçidir. Kimse, kimin ne ödeme alacağını bilmiyor.

İşletmelere ne yaptılar? Sosyal Sigortalara 15’inde değil de 18’inde ödeme yapılacak dediler. Bunun mantığı nedir? İşletmeler 3 günde mi ödeyecek duruma gelecekler? Tamamen algı yönetimi yapıyorlar. Yeni ekonomik pakette aslında var olan destekler de budanmış oldu.”

“BORÇLANARAK BORÇ ÖDEYİNİZ, DİYORLAR”

“Bankalara üç tür borç var. Birincisi, pandemi öncesi borçlarla ilgili yeniden yapılanma kararı çıktı. Pul parası istemiyorlar ama yüzde 24 faiz istiyorlar. Bir de yüzde 3’le borçlananlar vardı, şimdi ödeme zamanı geldi; ödeyemeyenlere diyorlar ki, düşük faizle ödeyemediğiniz borcu, geliniz yüksek faizle yeniden borçlanarak ödeyiniz.”

“Servet Vergisi”yle ilgili de düşüncelerini açıklayan Erhürman, şu anki mevzuatta beyan edilmemiş ve izahı yapılmamış servetin vergilendirilmesi için düzenleme olduğunu belirtti.

Erhurman şunu söyledi:

“Beyan edilmiş vergilerin dahi yarısı toplanıyor, yarısı toplanmıyor, bu hesaplanmıştır. Beyan edilmemiş ve izahı yapılmamış servet için de mevzuat uygulanmalıdır”

SİVİL İTAATSİZLİK

“Sivil itaatsizlikle ilgili söylem son derece tehlikelidir” diyen Erhürman, bunu ortada kaldırmanın ancak güven, işbirliği ve diyalogla mümkün olduğunu belirtti.

Eğitimin aşılama programı çerçevesinde ele alınması gerektiğini de ifade eden Erhürman, “Yüz yüze eğitime aşı sonrasında geçilmesi kararı doğrudur ancak bunun senaryolar üzerinden planlaması şarttır” dedi.

Erhürman, “11 ayın sonunda kimi yoksul ya da yoksun çocukların online eğitime erişemez olması affedilemez” şeklinde konuştu.

Yükseköğrenimin önemine de değinen Erhürman, karantina ücretlerin devlet tarafından ödenmesine yönelik kararın doğru olduğunu, ancak çok daha ciddi bir planlamanın şart olduğunu belirtti.

CTP lideri Tufan Erhürman, kriz masası önerilerinin karşılık bulmadığını belirtti, “o nedenle parti olarak kendi kriz masamızı oluşturma kararı aldık. Sağlık ve ekonomiye yönelik tüm süreçleri izleyeceğiz” diye konuştu.

“MALİYE ÖNGÖRÜSÜZ YÖNETİLİYOR”

Erhürman, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un “400-430 Milyon TL açık var” şeklindeki açıklamalarına dikkat çekerek CTP'nin 2020 Nisan ayındaki uyarılarını hatırlattı.

Pandeminin başladığı dönemde CTP'nin özel sektörü korumak adına iç borçlanmaya ihtiyaç olduğunu öngören tespitlerini anımsatan Erhürman, Maliye'nin yüksek faizle 500 Milyon TL borçlanmak için yetki aldığını kaydetti.

Reel sektörün bir yıl önce yaşamaya başladığı krizin eninde sonunda Maliye'yi de vuracağını öngördüklerini ve bu yönde uyarılar yaptıklarını ifade eden Erhürman “Uyarılarımız dikkate alınmadı. Dönemin başbakanı Tatar 'gelecek nesillere faiz yükü yüklememek için' borçlanmayı reddetti. Şimdi ise yüksek faizle borçlanıyorlar” dedi.

“Özel sektör ayakta kalmazsa, maliye de ayakta kalamayacak dedik, tam da dediğimiz yaşandı. Önce özel sektör çöktü, şimdi de Maliye çökmeye başladı” diyen Erhürman 29 Mayıs’taki ilk borçlanmada faizin 9.74, 31 Aralık’taki ikinci borçlanmada ise faizin % 20.02 olduğunu söyledi.

“Şimdi Maliye, yine en az % 20.02'lik oranla borçlanılacak” diyen Erhürman “Bizim Nisan ayındaki uyarılarımıza rağmen Maliye’nin ne kadar öngörüsüz olarak yönetildiği belli oldu, ortaya çıktı” dedi.

ERHÜRMAN: “FEDERASYONDAN DEĞİL ÇÖZÜMDEN VAZGEÇTİLER”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman, bu adanın bölünemeyecek kadar küçük olduğunu belirtti, “Kıbrıs Türk halkı adanın bütününde söz sahibidir, tüm kaynaklarda ortaktır” dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın aslında federasyondan değil çözümden vazgeçtiğini belirtti.

“Biz kapsamlı çözümde ısrarlıyız, tek gerçekçi çözümün de iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşit bir federasyon olduğunu belirtiyoruz” diyen Erhürman, bu yönde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüzde 52 oyla kazanılmış bir seçimi Kıbrıs Türk halkı çözümden vazgeçti diye yorumlama hakları yoktur. O seçime yönelik müdahaleler de gündemdedir. Taş devrinden kalan hainler dilinden kendilerini arındırmaya çağırıyorum. Bu halkı bir maceraya sürüklemesinler. Ortaya bir yönetim değil tümüyle savrulmuş bir yapı vardır.”



