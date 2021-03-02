“Sağlık alanında yetersiz kalan hükümet, aldığı ve almadığı kararlarla derinleşen ekonomik krize seyirci kaldı” diyen Özyiğit, hükümetin sektör temsilcilerinin çağrılarına da cevap veremediğini savundu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede çok zor günlerden geçildiğini, var olan sorunların pandemi nedeniyle katlanarak büyüdüğünü söyledi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Özyiğit, katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs konusu, pandemi süreci ve gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Özyiğit, hükümeti, sorunların çözümüne karşı yetersiz kalmakla suçladı. “Sağlık alanında yetersiz kalan hükümet, aldığı ve almadığı kararlarla derinleşen ekonomik krize seyirci kaldı” diyen Özyiğit, hükümetin sektör temsilcilerinin çağrılarına da cevap veremediğini savundu.

“Atamalara verilen önemin yarısının bile sorunların çözümüne ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine verilmediğini” kaydeden Özyiğit, yaklaşık bir yıldır ekonomik anlamda zorluklarla boğuşan toplumun “tam anlamıyla kaderine terk edildiğini” ifade etti.

“VATANDAŞ GEÇİM SIKINTISINDA”

Ülkede yaşanan ekonomik krize ve vatandaşların mağduriyetine dikkat çeken ve hükümeti bu konuda görev ve sorumluluklarını yerine getirememekle suçlayan Özyiğit, evine ekmek götüremeyen insanlar olduğunu ifade etti.

“Binlerce işyerinin kapandığını, on binlerce kişinin işsiz kaldığı bir dönemde yaşanan mağduriyetlere yönelik gerekli ekonomik önlemleri alamayan hükümet piyasada bazı ürünlerde yaşanan fiyat artışlarına yönelik de denetim yapmıyor” diyen Özyiğit, tüm sektörlerin zorda olduğunu, restorantçılar ile taşımacıların ‘battık ama bizimle ilgilenen yok’ dediğini söyledi.

Özyiğit, hükümetin daha fazla geç kalmadan sektör temsilcileri ile görüşerek adımlar atması gerektiğini kaydetti.

TDP olarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik 54 maddelik kapsamlı bir öneri paketi hazırlayarak açıkladıklarını belirten Özyiğit, “önlem almakta yetersiz kalan hükümet sunulan görüş ve önerilere de kulak tıkadı, bunun sonucunda da sorunlar arttı” dedi.

“BASIN EMEKÇİLERİNE YAPILAN SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ”

Pandemi sürecinin bu zor koşullarında tıpkı sağlık çalışanları gibi basın emekçilerinin de canla başla çalıştığını belirten Özyiğit, bu zor dönemde görevlerini layıkıyla yapmaya çalışan basın emekçilerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Basın özgürlüğünün demokratik toplum için elzem bir gereklilik olduğunu belirten Özyiğit, özellikle son dönemde basın emekçilerine yönelik yapılan seviyesiz söylemleri kınadıklarını belirtti. Basın emekçilerinin eylemlerine destek belirttiklerini kaydeden Özyiğit, onların haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya, destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

“TÜM TARAFLAR ÇALIŞIYOR, BİZ NE YAPIYORUZ?”

Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli bir sürece girildiğini, BM’nin Nisan sonunda yapılması planlanan 5’li görüşmeye yönelik ‘nabız’ yoklamaya devam ettiğini kaydeden Özyiğit, tüm tarafların devrede olduğunu, Brexit sonrası İngiltere’nin daha önce olmadığı kadar devreye girdiğini, öneri bile sunduğunu ifade etti. Özyiğit, “Kıbrıs’la ilgili tüm taraflar aktif bir döneme girdi, çalışmalar yürütülmekte, biz ne yapıyoruz, sadece izliyoruz” dedi.

“27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşeceği açıklanan 5’li görüşmeye yönelik Kıbrıs Türk tarafından ezberlenmiş ve altı doldurulamayan söylemler dışında ciddi bir hazırlık görülmedi” diyen Özyiğit, “Öyle anlaşılıyor ki, diğer tüm alanlarda olduğu gibi Kıbrıs konusunda da tüm söylem ve çalışmalar Türkiye’nin inisiyatifine bırakıldı” şeklinde konuştu.

Özyiğit, geçmiş cumhurbaşkanları döneminde Kıbrıs konusuyla ilgili cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen toplantıların bu dönemde düzenli olarak yapılmamasının yanlış olduğunu kaydetti.

“TEST SAYISI ARTIRILMALI”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede kademeli olarak açılmaya gidildiği bir dönemde günlük test sayısının mümkün olduğunca artırılması gerektiğini kaydetti.

Aşılama konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Özyiğit, organizasyon bozukluğunun bir an önce giderilerek dünyada geçerli kriterler doğrultusunda aşılamaya devam edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi. Özyiğit, bu konuda hükümetin yerel yönetimlerle işbirliğini artırması gerektiğini kaydetti.

Günlük vakaların halen ciddi rakamlarda olduğunu, bu nedenle tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini kaydeden Özyiğit, ülkeye getirilmesi planlanan öğrencilerin karantina ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasının yanlış olduğunu ifade ederek bu konuda üniversitelerle görüşülerek gerekli katkıların alınması gerektiğini söyledi.

“HÜKÜMET YOK SAYILDI”

Ekonomik örgütlerin Ankara ziyaretiyle buradaki hükümetin yok sayıldığını ifade eden Özyiğit, yapılan açıklamalara bakıldığında Ankara’ya herkesin kendi sıkıntısını anlatmak ve çözüm önerisi üretmek için gittiğinin görüldüğünü belirtti. Özyiğit, buradaki bazı örgütlerin ortaya konan taleplere yönelik eleştirilerinin de bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.