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“Hukuksuz diyen mahkemeye gitsin”

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Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, “Seçimin hukuksuz olduğunu iddia eden CTP, süreci mahkemeye taşısın” dedi

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“Hukuksuz diyen mahkemeye gitsin”
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Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, “Seçimin hukuksuz olduğunu iddia eden CTP, süreci mahkemeye taşısın” diyerek, kendilerinin Meclisi çalıştırmak için gerekli adımları atacaklarını açıkladı

Öztürkler, BRT’de katıldığı canlı yayında Meclis’te yaşanan krizi değerlendirdi, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne mesaj gönderdi.
Öztürkler, CTP’nin Meclis’te yapılan Başkanlık seçiminin “hukuksuz” olduğunu savunduğunu belirterek, bunun kararını verecek tek makamın mahkemeler olduğunu kaydetti. Öztürkler, “Biz meclisi çalıştıracağız, toplumu bütçesiz, yasasız bırakamayız. Madem ki CTP hukuksuzluk olduğunu iddia ediyor, mahkemeye gitsin ve çıkacak karara göre hareket edilsin” dedi.

Öztürkler, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben hukukçularıma güveniyorum, bizim hukukçularımız seçimin içtüzüğe uygun sonuçlandığını yönünde görüş verdi. Onlar da kendi hukukçularına güveniyorlarsa süreci mahkemeye götürsünler. Kişiler değil mahkemelerdir birinin haklı olup olmadığına karar veren. Hatta bazı hukukçularımız bu tartışma konusu olan 3 oyun dışında ortaya çıkan 23’e 23 sonucunun da ret oyları fazla olmadığı için seçimin kazanıldığı şeklinde yorumluyor”

Öztürkler, mahkemenin kendilerinin görüşüne ters bir sonuç alması durumunda ise “Mahkeme ters görüş verirse, boynumuz kıldan incedir. Hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız..” diyerek itiraz eden CTP’nin süreci mahkemeye taşıması gerektiğini söyledi.

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