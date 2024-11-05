“Hukuk katlinin perde arkasında ekonomik menfaatleri olanlar var”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Yaşadığımız demokrasi ve hukuk katlinin perde arkasında ciddi ekonomik menfaatleri olanlar var. Yurt hakkımız gasp ediliyor ve bunu yapanlar ülkenin her köşesini satılığa çıkaranlardır!” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Derya, şu ifadelere yer verdi:

"Aylardır her türlü hukuksuzluğu ve yolsuzluğu yapan UBP-DP-YDP dalavere hükümeti, ülkede eğitim, sağlık, alt yapı, elektrik ve daha birçok kurumsal yapıyı çökertti. Siyasi ahlaksızlığın kitabını yazan bu atanmışlar, kamu kaynaklarını talimat aldıkları yerlere transfer etmekle meşgulken, halk yok olmakla sınanıyor. Bugün yaşadığımız demokrasi ve hukuk katlinin perde arkasında ciddi ekonomik menfaatleri olanlar var. Yurt hakkımız gasp ediliyor ve bunu yapanlar ülkenin her köşesini satılığa çıkaranlardır! #direneceğiz"