“HP’ye her zamankinden daha çok ihtiyaç var”

HP Girne ilçe Başkanlığı'na Arda Kalfaoğlu getirildi. Kalfaoğlu, “Halkın Partisi’ne her zamankinden daha çok ihtiyaç var ve bu nedenle HP onurlu duruşunu sürdürecektir” dedi



Halkın Partisi Girne Olağanüstü İlçe Kongresi önceki akşam yapıldı.

Son genel seçimler ertesinde HP Girne ilçe Başkanlığı'nı da yürüten Girne Milletvekili Erek Çağatay’ın kamu görevine geri dönmesiyle birlikte boşalan ilçe başkanlığı görevine yapılan olağanüstü ilçe kongresiyle HP Parti Meclisi üyesi Arda Kalfaoğlu getirildi.

Daha önce ilçe yönetiminde yer alan bazı isimlerin yanında yönetim kuruluna yeni katılan isimler de oldu. Olağanüstü ilçe kongresinde konuşan yeni ilçe başkanı Arda Kalfaoğlu, “Böyle zor bir dönemde üstlendiğimiz bu görev ciddi bir sorumluluk gerektiriyor. Yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte bu bilinçle hareket edip çok çalışacağız çünkü bu ülkenin Halkın Partisi’ne her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı vardır” dedi.

HP Girne olağanüstü kurultayında konuşan yeni ilçe başkanı Kalfaoğlu, “Halkın Partisi’ne her zamankinden daha çok ihtiyaç var ve bu nedenle HP onurlu duruşunu sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri olağanüstü kongre sonucunda şu şekilde belirlendi: “Arda Kalfaoğlu (Başkan), Aydın Erhuy, Fahrican Sarıoğlu, Mert Cem Yılmaz, Muhammet Ercan, Damla Çeribaşı, Ledün Caymaz, Özgül Ezgin, Nihan Pekgüleryüz.”

