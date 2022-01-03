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HP’de konut projesi

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Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Tolga Atakan, partinin planlanan propaganda süreci ile ilgili bilgi verdi.

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HP’de konut projesi
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Buna göre, HP’nin manifestosunda ekonomi ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli atılacak adımlar bulunuyor. Gençlerin ev ihtiyaçlarına yönelik konut edinme projesi ile işsizliğin önüne geçilmesine yönelik destek programları öne çıkan başlıklar arasında. Ayrıca “bilişim” başlığı altında özellikle e-devlet uygulamalarıyla vatandaşın kamu hizmetlerine kesintisiz daha verimli şekilde ulaşması hedefleniyor. 
Propaganda çalışmalarını profesyonel ekiple yürüten HP’nin, “Biz Halk İçin Varız”, “Halkın Partisi Çalışacak, Halk Kazanacak”, “Bu Memleket Sahipsiz Değil” gibi sloganları bulunuyor.
HP’nin, seçim bütçesini Ocak’ın ilk haftası açıklaması bekleniyor.


 
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